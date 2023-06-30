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В Бельгии заявили о планах ЕС зарабатывать по €3 млрд в год на активах РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Евросоюз рассчитывает заработать по €3 млрд в год на замороженных российских активах для Украины. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо 29 июня.

«90% российских активов, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии. Для нас важно, чтобы эти средства сыграли роль в восстановлении Украины. Мы сконцентрированы на сверхприбыли», — передает его слова Pipa News по итогам первого дня саммита в Брюсселе, на котором обсуждался вопрос использования активов РФ.

При этом он указал, что метод получения денег должен использовать такой юридический механизм, который не нанесет урон финансовой стабильности ЕС.

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Ранее этим же днем лидеры ЕС поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Киева. Отмечается, что Евросоюз продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь «столько, сколько понадобится».

До этого, 21 июня, агентство Bloomberg написало, что власти ЕС пришли к выводу, что сообщество не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму около €200 млрд. При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев готовит «честный» механизм, который позволит конфисковать средства РФ.

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь за это вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

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