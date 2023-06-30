В Бельгии заявили о планах ЕС зарабатывать по €3 млрд в год на активах РФ

Евросоюз рассчитывает заработать по €3 млрд в год на замороженных российских активах для Украины. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо 29 июня.

«90% российских активов, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии. Для нас важно, чтобы эти средства сыграли роль в восстановлении Украины. Мы сконцентрированы на сверхприбыли», — передает его слова Pipa News по итогам первого дня саммита в Брюсселе, на котором обсуждался вопрос использования активов РФ.

При этом он указал, что метод получения денег должен использовать такой юридический механизм, который не нанесет урон финансовой стабильности ЕС.

Ранее этим же днем лидеры ЕС поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Киева. Отмечается, что Евросоюз продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь «столько, сколько понадобится».

До этого, 21 июня, агентство Bloomberg написало, что власти ЕС пришли к выводу, что сообщество не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму около €200 млрд. При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев готовит «честный» механизм, который позволит конфисковать средства РФ.

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь за это вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.