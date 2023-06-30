В России перестало работать приложение для знакомств Tinder
В России с 30 июня перестало работать приложение для онлайн-знакомств Tinder. Об этом сообщили на официальном сайте компании.
«С 30 июня вы не сможете пользоваться сервисами Tinder или войти в свой аккаунт на территории России», — говорится в заявлении.
Кроме того, в сообщении компании сказано, что все платные подписки пользователей РФ также перестанут автоматически продлеваться. Если срок действия подписки истекает после 30 июня, пользователь может запросить возврат средств согласно инструкции.
Об уходе из России компания Match Group, владеющая несколькими онлайн-сервисами знакомств, в том числе Tinder, заявила еще 2 мая. Завершить работу компания планировала к концу июня.
В тот же день телеведущая и сваха Роза Сябитова выразила мнение, что это не помешает россиянам находить пару, а депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать альтернативную социальную сеть с помощью Православной церкви.
15 мая в двух российских социальных сетях — «Россграме» и Inkast — рассказали о том, что готовятся заменить Tinder. Компании планируют расширить функционал — добавить раздел с анкетами для знакомств.