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В России перестало работать приложение для знакомств Tinder

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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В России с 30 июня перестало работать приложение для онлайн-знакомств Tinder. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

«С 30 июня вы не сможете пользоваться сервисами Tinder или войти в свой аккаунт на территории России», — говорится в заявлении.

Кроме того, в сообщении компании сказано, что все платные подписки пользователей РФ также перестанут автоматически продлеваться. Если срок действия подписки истекает после 30 июня, пользователь может запросить возврат средств согласно инструкции.

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Об уходе из России компания Match Group, владеющая несколькими онлайн-сервисами знакомств, в том числе Tinder, заявила еще 2 мая. Завершить работу компания планировала к концу июня.

В тот же день телеведущая и сваха Роза Сябитова выразила мнение, что это не помешает россиянам находить пару, а депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать альтернативную социальную сеть с помощью Православной церкви.

15 мая в двух российских социальных сетях — «Россграме» и Inkast — рассказали о том, что готовятся заменить Tinder. Компании планируют расширить функционал — добавить раздел с анкетами для знакомств.

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