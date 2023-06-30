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Вучич заявил о надеждах Сербии на укрепление исторического союза с США

Президент Сербии Вучич: Уверен, наш долгий исторический союз с США выйдет на новый уровень
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Фото: Global Look Press/XinHua/Predrag Milosavljevic
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Сербия привержена миру и укреплению партнерства с США заявил 29 июня президент Сербии Александр Вучич по случаю празднования в американском посольстве Дня независимости.

«Сербия по-прежнему привержена миру, а также укреплению партнерства с США. Уверены, что наш долгий исторический союз выйдет на новый уровень в ближайшие годы», — написал он в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) под фото с американским послом в Белграде Кристофером Хиллом.

Вучич добавил, что поздравил посольство США в Белграде с Днем независимости, так как это подходящий повод вспомнить универсальные ценности, вплетенные в Декларацию независимости.

«Они касаются равенства всех людей и их неотъемлемых прав на жизнь и свободу. В этих самых правах сегодня отказывают нашим соотечественникам в Косове и Метохии. Я воспользовался этой возможностью, чтобы попросить США использовать свой несомненный авторитет, чтобы поспособствовать возможности житься достойной мирной жизнью в Косове и Метохии нашим людям», — пояснил сербский лидер.

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Накануне, 28 июня, косовская полиция остановила сына президента Сербии Вучича Данило из-за футболки с надписью «Не сдаваться». По словам Александра Вучича, его сын надел эту футболку на Видовдан — национальный праздник Сербии — и прошел в ней через Приштину до Грачаницы.

19 июня в городе Косовска-Митровица прошли протесты против незаконных действий самопровозглашенного правительства Косово. В митинге участвовало несколько тысяч человек, они хотели обратить внимание на драматическое положение этнических сербов, проживающих на территории республики.

14 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти хотят оставить сербских жителей края без продуктов и лекарств. Действия Приштины противоречат международным нормам права и достигнутым ранее договоренностям, подчеркнул политик.

Обострение конфликта между Сербией и Косово началось 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.

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