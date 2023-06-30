Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на спецоперацию

Группа из сотрудников Минвостокразвития и подведомственной министерству Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), отправится добровольцами для участия в спецоперации. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев/

Трутнев, комментируя встречу с сотрудниками Минвостокразвития России и КРДВ, которые ушли добровольцами в зоне спецоперации, указал, что поддерживает подобные решения.

«Сейчас группа наших сотрудников, которые имеют за плечами военный опыт, приняли решение пойти добровольцами в зону СВО, чтобы помочь приблизить нашу победу. Мы гордимся ими», — заявил Трутнев в беседе с aif.ru.

Он отметил, что представители Минвостокразвития и КРДВ с самого начала спецоперации собирали всё необходимое для бойцов и помогали беженцам из Мариуполя.

«Я плохо воспринимаю слово «чиновник», а всегда говорю, что состою на государственной службе, работаю в команде президента Российской Федерации», — сказал Трутнев.

Ранее, 13 июня, Минобороны России и командиры формирований добровольческого корпуса подписали контракты. По словам представителя ведомства генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, три бригады и четыре отряда подписали контракты на выполнение боевых задач.