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Минобороны подписало новые контракты с добровольческими отрядами
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Минобороны подписало новые контракты с добровольческими отрядами

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Фото: Министерство обороны РФ
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Очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса состоялось во вторник, 13 июня. По словам представителя ведомства генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, три бригады и четыре отряда подписали контракты на выполнение боевых задач.

«Я уверен, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт», — подчеркнул Владимир Алексеев после подписания контрактов.

Этот документ регулирует не только деятельность добровольцев, но и распространяется на членов их семей, которые могут получить установленные государством меры социальной защиты и поддержки.

«Для нас это показатель, государство и Министерство обороны нас заметили, они нас уважают и ценят. Мы выполняем все нам поставленные задачи и для нас это очень важно и значимо», — отметил командир добровольческого отряда с позывным Ящик.

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Накануне Минобороны и добровольческий отряд «Ахмат» подписали первый такой контракт. Свои подписи на документе поставили заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Ранее,10 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, который определит порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, даст им необходимый правовой статус для установленных государством мер социальной защиты и поддержки. Контракты должны быть подписаны до 1 июля текущего года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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