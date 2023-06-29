Форвард Владислав Сарвели перешел из ФК «Сочи» в «Локомотив»

Футбольный клуб «Локомотив» в четверг, 29 июня, в своем Telegram-канале объявил о переходе форварда Владислава Сарвели из ФК «Сочи».

«Локо» и «Сочи» договорились о трансфере нападающего, срок соглашения — три года. <…> В нашей команде нападающий будет играть под восьмым номером. Влад, приветствуем тебя в красно-зеленой семье и желаем удачи!» — говорится в сообщении.

25-летний игрок родился в Приморском крае в городе Большой Камень. Всего в профессиональном футболе он сыграл 238 матчей, забил 62 мяча и отдал 36 голевых передач.

25 мая «Локомотив» продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Соглашение действительно до конца следующего сезона.

Сам Дзюба выразил благодарность руководству московского клуба и пообещал приложить усилия, чтобы принести команде самые высокие места.