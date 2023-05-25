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«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Футбольный клуб «Локомотив» продлил соглашение с нападающим Артемом Дзюбой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 мая на сайте команды.

«Новый контракт будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации еще на один год», — отметили в клубе.

Как подчеркнул спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов, когда зимой футболиста пригласили в команду, то договорились о возможном продлении контракта.

«Поэтому в рамках изначальных договоренностей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели — вернуть футбольный клуб «Локомотив» на лидирующие позиции», — добавил он.

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Дзюба стал лучшим игроком «Локомотива» зимой 2023 года, в сезоне он провел 11 матчей, забил восемь голов и стал автором четырех голевых передач.

Предыдущий контракт с 34-летним нападающим истекал летом 2023-го, отмечает «Спорт-Экспресс».

В конце апреля «Локомотив» одержал победу над подмосковным футбольным клубом «Химки» со счетом 5:1. В составе московского клуба забили полузащитник Антон Миранчук, нападающие Иван Игнатьев и Вильсон Изидор. Дзюба оформил дубль.

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