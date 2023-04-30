Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рогов сообщил о двух взрывах в Бердянске
Армия
В зоне СВО ликвидирован лучший зенитчик ВСУ с позывным Кельт
Экономика
Россия и Индия обсудят возможность взаимного приема карт «Мир» и RuPay
Мир
Президент Чехии назвал танки ВСУ складским товаром из-за нехватки снарядов
Мир
ЦИК признал состоявшимися выборы главы Гагаузии
Общество
Умер модельер Вячеслав Зайцев
Общество
Стилист Лисовец назвал Зайцева невероятно сильной личностью
Мир
Пролив Босфор временно закрыли для судоходства из-за аварии сухогруза
Общество
Модельер Татьяна Котегова назвала смерть Зайцева уходом эпохи
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при опрокидывании лодки в Вологде
Общество
Надежда Бабкина назвала Зайцева великим русским художником
Общество
Костомарову поставили пробные протезы
Спорт
«Локомотив» разгромил «Химки» в матче РПЛ

«Локомотив» разгромил «Химки» в матче РПЛ

«Локомотив» разгромил «Химки» в матче РПЛ со счетом 5:1
0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским футбольным клубом «Локомотив» и подмосковными «Химками» завершился со счетом 5:1.

В составе «Локомотива» забили полузащитник Антон Миранчук, нападающие Иван Игнатьев и Вильсон Изидор, также форвард Артем Дзюба оформил дубль.

У «Химок» отличился нападающий Александр Руденко.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 25 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. На первом месте находится «Зенит» с 61 баллом.

В 26-м туре «Химки» 6 мая примут московское «Динамо», а «Локомотив» 8 мая на своем поле сыграет с «Сочи».

Опасные манеры: на экс-вратаря «Локомотива» завели уголовное дело
Почему главный тренер «Бей Беги» Александр Низрюхин, насмерть сбивший человека, может избежать реального срока

Ранее, 23 апреля, «Локомотив» вничью сыграл с ЦСКА. Счет в матче составил 1:1. «Локомотив» прервал победную серию ЦСКА из пяти матчей.

Накануне «Химки» встретились с «Торпедо». Игра состоялась на домашнем поле подмосковной команды и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. «Химки» одержали первую победу в РПЛ под руководством тренера Андрея Талалаева.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023