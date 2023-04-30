«Локомотив» разгромил «Химки» в матче РПЛ

Матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским футбольным клубом «Локомотив» и подмосковными «Химками» завершился со счетом 5:1.

В составе «Локомотива» забили полузащитник Антон Миранчук, нападающие Иван Игнатьев и Вильсон Изидор, также форвард Артем Дзюба оформил дубль.

У «Химок» отличился нападающий Александр Руденко.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 25 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. На первом месте находится «Зенит» с 61 баллом.

В 26-м туре «Химки» 6 мая примут московское «Динамо», а «Локомотив» 8 мая на своем поле сыграет с «Сочи».

Ранее, 23 апреля, «Локомотив» вничью сыграл с ЦСКА. Счет в матче составил 1:1. «Локомотив» прервал победную серию ЦСКА из пяти матчей.

Накануне «Химки» встретились с «Торпедо». Игра состоялась на домашнем поле подмосковной команды и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. «Химки» одержали первую победу в РПЛ под руководством тренера Андрея Талалаева.