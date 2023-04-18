Опасные манеры: на экс-вратаря «Локомотива» завели уголовное дело

Бывший вратарь дубля московского «Локомотива», главный тренер команды Медийной футбольной лиги «Бей-Беги» Александр Низрюхин, который насмерть сбил 20-летнего студента, может избежать реального лишения свободы, считают опрошенные «Известиями» юристы. После ДТП он скрылся с места происшествия, не оказав первую помощь. На следующий день футболист сам приехал в полицию с повинной. Медицинское освидетельствование не выявило у него признаков опьянения. МВД возбудило уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть по неосторожности, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Темная дорога

Против главного тренера команды Медийной футбольной лиги «Бей-Беги» 34-летнего Александра Низрюхина возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (по ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом «Известиям сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Инцидент произошел 9 апреля 2023 года, но известно о нем стало только спустя восемь дней. Низрюхин за рулем своего «Мерседеса» сбил пешехода — 20-летнего студента Никиту Крюкова — на 15 километре автодороги Струнино-Площево во Владимирской области. После чего скрылся с места происшествия, не оказав первую помощь пострадавшему.

— Установлено, что в момент наезда пешеход двигался вне населенного пункта по проезжей части неосвещенного участка дороги, — сообщили «Известиям» в МВД.

«Судя по фотографиям, которые показывал следователь, удар пришелся Никите в живот. Было явное превышение скорости, и этот тренер сбежал с места, даже не оказав помощь! При этом у нас есть подозрение, что там подключены связи: виновника даже не задержали. А его мама звонила нам и спрашивала, почему мы желаем смерти ее мальчику», — рассказала СМИ родственница погибшего.

В полиции футбольный тренер оказался только на следующий день — он сам пришел к правоохранителям. Низрюхина направили на медицинское освидетельствование — экспертиза не выявила следов алкоголя или наркотических веществ.

Адвокат виновника ДТП Василий Тихонравов заявил «Известиям», что у погибшего студента не было светоотражающих элементов на одежде, поэтому водитель не заметил его в темноте.

— По делу назначены несколько экспертиз, будут проведены необходимые следственные действия, которые достоверно ответят на вопросы следствия, — отметил адвокат.

Руководство футбольшого «Бей Беги», в котором Низрюхин был главным тренером, приняло решение отстранить его от работы с командой до выяснений всех обстоятельств. Но случилось это только спустя почти неделю после ДТП.

«В ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего», — говорится в официальном сообщении клуба.

Справка «Известий» Александр Низрюхин родился 12 января 1989 года. в Москве. В 2008 году выступал вратарем в дублирующем составе новосибирской «Сибири». В 2009-2014 голах выступал во втором дивизионе за команды «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Торпедо» (Владимир), «Горняк» (Учалы), «Металлург-Оскол» (Старый Оскол), «Локомотив-2» (Москва). В 2022 году он пришел в команду Медиалиги «Бей Беги», которую летом основали известные футболисты московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия и Александр Соболев. Минувшей зимой Низрюхин был назначен главным тренером команды. В марте отметился публичным конфликтом с экс-вратарем «Бей Беги» Александром Будаковым, известным по выступлениям в РПЛ за самарские «Крылья Советов», краснодарскую «Кубань» и махачкалинский «Анжи».

Сбежать от наказания

При темном времени суток или плохой видимости, согласно Правилам дорожного движения, пешеход обязан иметь при себе световозвращающие предметы: жилетку, наклейки, повязки, нашивки и так далее, напомнил «Известиям» майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Причем, в населенных пунктах это правило является рекомендацией, вне населенных пунктов — требованием. Кроме того, если человек вынужден идти по проезжей части, то делать это нужно навстречу движению транспортных средств, — подчеркнул эксперт.

В случае оставления места ДТП водителю грозит административная ответственность по статье 12.27 КоАП РФ ч. 2 с лишением права управления автомобилем на срок от 1 до 1,5 лет, отметил адвокат Тимур Харди.

— Эта мера применяется вне зависимости от того, было ли это просто столкновение с помятым автомобилем или ДТП со смертельным исходом, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в случае с Александром Низрюхиным, виновнику ДТП грозит уголовная ответственность. Во-первых, согласно УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, предусмотрены такие меры наказания, как принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы до четырех лет. Во-вторых, может быть применена статья, предусматривающая ответственность за оставление в опасности. По ней виновнику может грозить до 1 года лишения свободы.

— В некоторых случаях за смертельные ДТП применяется условное наказание. Но это возможно в тех ситуациях, когда вина в совершении ДТП признана, виновник был трезв, не скрывался с места происшествия. Но факт бегства с места ДТП уже бросает тень на подозреваемого, — отметил Тимур Харди.

Впрочем, по мнению эксперта, у главного тренера медиакоманды «Бей Беги» есть вариант избежать реального срока. Например, если выясниться, что ДТП произошло по вине погибшего. В этом случае от ответственности водитель освобождается. Однако за «оставлении в опасности» (статья 125 УК РФ) все равно должно быть назначено наказание. Минимальная санкция в этом случае — обязательные работы до 360 часов. Поскольку тренер приехал на следующий день в полицию сам, была установлена его трезвость, шансы избежать реального срока лишения свободы у него, разумеется, есть, заключил эксперт.