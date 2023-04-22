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«Химки» обыграли «Торпедо» в матче РПЛ со счетом 4:2

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Фото: vk.com/fckhimki_official
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Подмосковные «Химки» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 22 апреля встретились с «Торпедо» из Москвы. Игра состоялась на домашнем поле подмосковной команды и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В ФК «Химки» голами отметились Бутта Магомедов (34-я минута), Резиуан Мирзов (59-я, с пенальти), Владимир Хубулов (63) и Неманья Главчич (67). Среди футболистов «Торпедо» мячи забили Андре Фелипе (45-я, с пенальти) и Илья Стефанович (52).

Так, «Химки» одержали первую победу в РПЛ под руководством тренера Андрея Талалаева.

По результатам они занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Торпедо» с 13 очками располагается на последней строчке.

Следующий матч подмосковной команды пройдет 30 апреля. В этот день «Химки» встретятся на игре с «Локомотивом» из столицы. «Торпедо» же в этот день проведет матч с «Сочи».

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11 апреля стало известно, что Талалаев стал новым главным тренером футбольного клуба «Химки». Талалаев стал пятым главным тренером «Химок» в сезоне-2022/23. До него эту должность занимали или исполняли ее обязанности Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев и Ринат Билялетдинов.

В последнем матче, прошедшем 9 апреля, «Химки» потерпели поражение от ЦСКА со счетом 0:3. Голами отметились Иван Обляков (33-я минута), Бахтиёр Зайнутдинов (37) и Хорхе Карраскаль (61).

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