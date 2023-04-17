Мирные лидеры: ничья «Ростова» и «Зенита» убила чемпионскую интригу в РПЛ

Домашняя ничья с петербургским «Зенитом» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России позволила «Ростову» сохранить иллюзию интриги в борьбе за золото. Но с высокой вероятностью сине-бело-голубые максимально приблизили себя к пятой подряд победе в РПЛ. Между тем, борьба за серебряные медали обостряется. К донскому клубу вплотную подобрались московские ЦСКА и «Спартак». Армейцы одержали тяжелую выездную победу над екатеринбургским «Уралом» (2:1), а красно-белые взяли верх в столичном дерби над аутсайдером первенства «Торпедо» (2:1). Немного поправило свое положение московское «Динамо» — оно вернулось в первую пятерку благодаря волевой домашней победе над «Пари Нижний Новгород» (3:1).

«Ростов» — «Зенит»

Отрыв в девять очков «Зенита» от идущего вторым «Ростова» оставлял небольшие шансы для интриги в чемпионате. Для этого хозяевам надо было выигрывать. Итоговая ничья разрыв сохранила, но укрепила позиции подопечных Сергея Семака. Они действовали несколько острее и создали ряд убойных моментов у чужих ворот, но не реализовали их.

«Ростов» сумел навязать борьбу сопернику, действовал жестко и в итоге добыл ничью, которая сама по себе почетна для команды, с бюджетом середняка РПЛ борющейся за самые высокие места. Однако, с турнирной точки зрения она ничего не дала подопечным Валерия Карпина. Они теперь опережают на одно очко «Спартак» и на два ЦСКА. И рискуют выпасть из первой тройки.

— Думаю, борьба за чемпионство фактически закончилась еще до этого тура, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Девять очков — очень большой отрыв. Но формально нельзя говорить, что «Зенит» — чемпион. Теоретическая возможность упустить чемпионство еще есть. Не случайно Семак сказал, что расслабляться нельзя, надо доиграть с максимальной отдачей до конца. Две игры проиграл — и ты уже в шаговой доступности для конкурентов.

По мнению специалиста, в матче с «Ростовом» свою задачу команда из Санкт-Петербурга выполнила — до финиша осталось на игру меньше, а отрыв сохранился.

— Этим и обусловлен ход прошедшей игры. Она была инертная. Со стороны «Зенита» не было большого азарта. Питерцы не перенапрягались. И сделали столько, сколько надо для приемлемого результата. Ребята не включались там, где могли пролезть через «не могу». А вот шансы «Ростова» удержаться в тройке уменьшаются. Но у него еще будут выездные игры со «Спартаком» и в последнем туре с ЦСКА. Думаю, именно в этих матчах все решится. Однако, в остальных встречах ростовчанам очень нежелательно терять очки, — подчеркнул Сергей Балахнин.

«Урал» — ЦСКА

Еще в марте вся футбольная общественность восхищалась «Уралом» и его длинной беспроигрышной серией в чемпионате и Кубке России, длившейся полгода. Она составила 16 матчей. Но, когда подопечные Виктора Гончаренко ее прервали, проиграв дома на последних минутах «Динамо» (0:1), их как отрезало. Поражение от ЦСКА стало четвертым подряд в чемпионате.

Эти неудачи не очень влияют на их положение в чемпионате, так как команда крепко держится на 10-м месте. Ей уже фактически не грозит вылет из РПЛ и не светят медали. Да и поражения были далеко не от слабых соперников — помимо «Динамо» и ЦСКА это случилось в выездных матчах с лидирующим «Зенитом» (0:2) и держащимся в верхней части таблице грозненским «Ахматом» (0:2). К тому же в этот период вклинился успех в Кубке России, где «Урал» выбил из «Пути РПЛ» «Спартак» (2:0 в домашней ответной встрече после выездной ничьей 1:1) и прошел в финал «Пути РПЛ», где сыграет с тем же ЦСКА.

Тем не менее, субботний матч с армейцами в чемпионате был важен для уральцев, чтобы прервать эту неприятную серию. Они сделали все для успеха, но не реализовали ряд моментов в начале встречи, когда ЦСКА спасал Игорь Акинфеев. Вскоре Антон Заболотный открыл счет, а во втором тайме Федор Чалов с пенальти удвоил преимущество армейцев.

Рай Влут также пробил с одиннадцатиметровой отметки и сократил разрыв в счете. В оставшиеся полчаса «Урал» имел территориальное преимущество и давил соперника, а армейцы дважды могли избежать нервного окончания встречи, когда в контратаках один на один с Ильей Помазуном убегали Чалов и Заболотный, но в обоих случаях им не удалось переиграть вратаря «Урала».

В итоге ЦСКА увозит из тяжелого выезда в Екатеринбург три очка, одерживает пятую подряд победу в чемпионате. Подопечные Владимира Федотова вплотную приблизились к первой тройке.

— Считаю, что наши ребята достойно сыграли этот матч, — отметил в разговоре с «Известиями» президент «Урала» Григорий Иванов. — ЦСКА тоже был хорош, но считаю, что на ничью мы наиграли. Наша команда билась и боролась, но немного не повезло.

«Торпедо» — «Спартак»

После домашней победы над воронежским «Факелом» (2:0) «Торпедо» начало подниматься со дна, почти догнало идущие предпоследними «Химки» и даже приблизилась к спасительному от прямого вылета 14-м месту. Но в дерби со «Спартаком» все сразу пошло против «автозаводцев». В первом тайме в их ворота было назначено три пенальти.

Первые два красно-белые не реализовали — Кейта Бальде пробил выше ворот, а удар Руслана Литвинова парировал вратарь Егор Бабурин. Бальде вскоре после своей неудачи реабилитировался голом с игры. А ближе к перерыву третий пенальти уже реализовал Роман Зобнин. Во втором тайме «Спартак» прижался к воротам, а заодно и оказался вдевятером после удалений Литвинова и Кристофера Мартинса. В самом конце встречи Илья Стефанович отыграл один гол, но на большее торпедовцев не хватило.

— Трудно рассуждать о пенальти в наши ворота, первый из них возник из-за попадания в мою руку, я это увидел уже на повторе, но по мне это не пенальти, — заявил «Известиям» полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин. — Хорошо, что с него нам забили. Есть ли претензии к судейству? Есть претензии к своей игре, к командной игре. В каких-то моментах мы позволяем сопернику создавать себе комфортные условия, которые выливаются в такие моменты, как пенальти в наши ворота. Нужно как минимум не давать им это, создавать сопротивление, бороться за каждый мяч. Не сказал бы, что во втором тайме у нас были явные моменты, чтобы отыграться. Нам помогло то, что соперник играл в меньшинстве. Но он играл и с преимуществом в два мяча. В итоге один гол мы забили, но для большего нам не хватило ни времени, ни сил.

«Динамо» — «Пари Нижний Новгород»

Начало апреля выдалось для «Динамо» провальным. Оно вылетело из Кубка России, проиграв дома в серии пенальти (1:4) клубу первой лиги тольяттинскому «Акрону». А в чемпионате уступило дома «Сочи» (0:2) и упустило победу в дерби со «Спартаком» (3:3).

В результате бело-голубые отстали от первой тройки на шесть очков. И вывалились из первой пятерки, пропустив вперед «Ахмат». По ходу матча с «Пари Нижний Новгород» тоже казалось, что дела у динамовцев плохи. На 69-й минуте Денис Глушаков с пенальти открыл счет. Но затем главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович угадал с заменой. Вышедший на поле Ярослав Гладышев через восемь минут сравнял счет. Шла 79-я минута. А на 86-й хозяев вывел вперед Даниил Фомин. В самом конце встречи победную точку с пенальти поставил Федор Смолов.

«Пари Нижний Новгород» проиграл пятый матч подряд в чемпионате и второй после назначения главным тренером Сергея Юрана. Он увяз в зоне переходных матчей. От спасительной 12-й строчки команда отстает на шесть очков. И от зоны прямого вылета отрыв уже всего пять баллов.

— Так бывает, когда сильно опускаемся на поле к своим воротам, — сказал «Известиям» полузащитник «Пари Нижний Новгород» Артем Соколов. — Ниже, чем обычно. И, конечно, соперник добавил. Плюс замены у «Динамо» сыграли большую роль. Особенно Гладышев, который вышел на замену и забил. За счет этого, наверное, они перевернули игру. И мы свои ошибки допустили. Где-то не встречали соперника. Я думаю, вы сами видите по игре, что мы бьемся за тренера, бьемся за Нижний Новгород. Потому что сейчас каждые очки на вес золота. Стараемся набрать их как можно больше. И в этой игре с «Динамо» старались, но вот эти вот последние 15 минут, которые перевернули всю игру, — они всё перечеркнули. У нас впереди матчи с конкурентами в борьбе за выживание. С ними нужно набирать очки. Будем их выгрызать.

Также в прошедшем 23-м туре состоялось еще четыре матча. Московский «Локомотив» разгромил в гостях «Оренбург» (4:1). Матч стал бенефисом Артема Дзюбы и Максима Глушенкова. Первый сделал три голевые передачи, одну предголевую, а также с его передачи Франсуа Камано заработал пенальти, который не реализовал Глушенков. Но при этом Максим отметился двумя голами. С момента зимнего перехода в «Локо» на его счету четыре гола и две голевые передачи в пяти играх чемпионата. У Дзюбы с момента февральского появления в клубе в шести встречах РПЛ шесть голов и четыре передачи.

Грозненский «Ахмат» сыграл в гостях вничью с воронежским «Факелом» (1:1). «Химки» в первом матче под руководством Андрея Талалаева прервали длительную серию поражений, сыграв в гостях вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0). «Сочи» в первом матче после отставки Курбана Бердыева и назначения главным тренером Дмитрия Хохлова уступил дома «Краснодару» (0:2).