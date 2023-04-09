ЦСКА обыграли «Химки» в матче РПЛ со счетом 3:0

ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 9 апреля встретились с подмосковными «Химками». Игра состоялась на домашнем поле армейцев и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голами отметились Иван Обляков (33-я минута), Бахтиёр Зайнутдинов (37) и Хорхе Карраскаль (61).

При этом капитану ЦСКА и вратарю команды Игорю Акинфееву пришлось пропустить матч по состоянию здоровья, на ворота встал Владислав Тороп.

Таким образом, армейцы одерживают четвертую победу подряд в РПЛ. В копилке ЦСКА 41 очко, что позволяет команде занять четвертую позицию в турнирной таблице. «Химки» же проигрывают шестой раз подряд и занимают теперь 15-ю строчку с 13 очками.

15 апреля «красно-синие» сыграют на выезде с «Уралом», а подмосковную команду ждет гостевой матч против «Крыльев Советов».

Самарская команда ранее в этот день одержала победу над «Сочи» со счетом 2:1. Мячи в составе победителей забили Илья Гапонов (52) и Фернандо Костанза (73), у хозяев сократить отставание попытался Кристиан Нобоа (87).

По итогу «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте с 24 очками, а «Сочи» занимает девятое место, имея в активе 31 очко.