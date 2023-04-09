«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ со счетом 2:1

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в воскресенье, 9 апреля, на сочинском стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч на 52-й минуте забил защитник Илья Гапонов. Второй гол на 73-й минуте реализовал защитник Фернандо Костанза. Оба мяча были забиты ударами головой. Отставание хозяев на 87-й минуте сократил хавбек Кристиан Нобоа, которому в воскресенье исполнилось 38 лет.

После 22 матчей в турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает девятое место, имея в активе 31 очко. «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте с 24 очками.

В следующем туре, который состоится 15 апреля, самарцы встретятся с подмосковными «Химками». «Сочи» в тот же день проведет домашний матч против «Краснодара».

Накануне московское «Торпедо» одержало победу над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура РПЛ. Команды сыграли на стадионе «Лужники» в столице со счетом 2:0. Это первая победа клуба под руководством испанца Жозепа Клотета.