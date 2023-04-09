Реклама
Прямой эфир
Спорт
Адесанья нокаутировал Перейру и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе
Общество
Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков
Мир
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Армия
Российские силы пресекли деятельность двух украинских ДРГ в ДНР
Происшествия
Мошенники продали квартиру дочери знаменитой украинской актрисы в Москве
Политика
В Кремле указали на устаревшие контуры концепции безопасности
Мир
Политик из Туниса рассказал о заинтересованности страны в сближении с БРИКС
Мир
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Староконстантинове на Украине
Общество
Путин по традиции встретит Пасху в церкви на следующей неделе
Мир
В Кремле указали на истеричную реакцию Запада на планы РФ по ТЯО в Белоруссии
Армия
ВКС РФ нанесли мощный удар по форпосту ВСУ в Запорожской области
Армия
ВС РФ уничтожили свыше 250 украинских военных на донецком направлении
Мир
Захарова высмеяла новость о возможном визите Зеленского в Германию

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ со счетом 2:1

0
Фото: пресс-служба ФК «Крылья Советов»/pfcks.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в воскресенье, 9 апреля, на сочинском стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч на 52-й минуте забил защитник Илья Гапонов. Второй гол на 73-й минуте реализовал защитник Фернандо Костанза. Оба мяча были забиты ударами головой. Отставание хозяев на 87-й минуте сократил хавбек Кристиан Нобоа, которому в воскресенье исполнилось 38 лет.

После 22 матчей в турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает девятое место, имея в активе 31 очко. «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте с 24 очками.

В следующем туре, который состоится 15 апреля, самарцы встретятся с подмосковными «Химками». «Сочи» в тот же день проведет домашний матч против «Краснодара».

Скользкий путь РПЛ: крах грандов в Кубке и очные игры в чемпионате
«Спартак» и «Динамо» встретятся после кубкового фиаско, а «Зенит» едет в гости к Дзюбе

Накануне московское «Торпедо» одержало победу над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура РПЛ. Команды сыграли на стадионе «Лужники» в столице со счетом 2:0. Это первая победа клуба под руководством испанца Жозепа Клотета.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023