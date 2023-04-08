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«Торпедо» обыграло «Факел» в матче РПЛ

«Торпедо» одержало первую победу под руководством Клотета, обыграв «Факел» в матче РПЛ
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Московское «Торпедо» одержало победу над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это первая победа клуба под руководством испанца Жозепа Клотета.

Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Торпедо».

Первый гол на поле забил полузащитник клуба Илья Кухарчук на 34-й минуте. На 90+2-й минуте полузащитник Равиль Нетфуллин обводящим ударом установил окончательный счет.

В турнирной таблице «Торпедо» занимает 16-ю строчку, заработав 13 очков. На следующей неделе команда сыграет дома с московским «Спартаком».

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Ранее, в конце марта, новым тренером московского футбольного клуба был назначен Жозеп Клотет. Контракт с 46-летним тренером рассчитан на два года. Предыдущим клубом, который тренировал Клотет, был итальянский «Брешиа». До этого испанский специалист тренировал итальянский СПАЛ, а также английские «Бирмингем» и «Оксфорд Юнайтед».

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