Андрей Талалаев назначен новым главным тренером ФК «Химки»

Новым главным тренером футбольного клуба «Химки» стал Андрей Талалаев. Об этом 11 апреля сообщил генеральный директор команды Николай Оленев.

«Химки» подписали контракт с Андреем Талалаевым. Контракт с ним долгосрочный, на пять лет. Завтра Талалаев приступит к тренировкам и будет готовить команду к ближайшему матчу», — сообщил он «РИА Новости».

Талалаев стал пятым главным тренером «Химок» в сезоне-2022/23. До него эту должность занимали или исполняли ее обязанности Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев и Ринат Билялетдинов.

По итогам 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» занимают 15-е место с 13 очками. От зоны стыковых матчей их отделяют четыре балла.

В последнем матча, прошедшем 9 апреля, «Химки» потерпели поражение от ЦСКА со счетом 0:3. Голами отметились Иван Обляков (33-я минута), Бахтиёр Зайнутдинов (37) и Хорхе Карраскаль (61).