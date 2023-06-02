«Дзюба нам очень помог в моральном и спортивном плане»

Для футболиста московского «Локомотива» Даниила Куликова нынешний сезон выдался крайне непростым. Еще два с половиной года назад он выходил в основном составе в матчах Лиги чемпионов, в качестве игрока старта завоевал Кубок России и бронзу чемпионата России. Но с лета 2021 года, когда клуб возглавили немецкие менеджеры во главе с Ральфом Рангником и Томасом Цорном, 24-летний полузащитник постепенно стал терять место в основном составе, хотя его начальники декларировали ставку на молодых игроков.

В нынешнем сезоне он окончательно попал в опалу у немцев, проведя при них в первых 12 турах чемпионата только один полный матч, а в остальном появлялся лишь на замену в последние полчаса. При Михаиле Галактионове Даниил отыграл весь второй тайм против грозненского «Ахмата» (1:0) и после этого надолго потерял место в основе. Лишь в конце мая он вышел в старте в московском дерби против «Динамо» (4:2) и сделал голевую передачу.

В интервью «Известиям» Куликов оценил свою форму после долгого простоя, поделился эмоциями от завершающегося сезона, объяснил преображение «Локо» после зимней паузы и рассказал о влиянии Артема Дзюбы на успехи команды.

«Сезон получился скомканным»

— Более двух с половиной месяцев вы не выходили на поле. Как ощущаете свою форму после возвращения в состав?

— Да форма более-менее хорошая. За исключением того, что немного подсел в конце матча с «Динамо». Думаю, тренерский штаб это увидел и сделал замену. Но в общем и целом считаю, что в хорошей форме нахожусь.

— Вы не так много играли у нынешнего тренерского штаба. И всё же можете сказать, как изменился при нем «Локомотив»?

— Много тренируемся на неделе, так что у всех игроков есть какой-то уровень подготовки. Тем более зимой на сборах мы хорошо поработали и сделали задел. Поэтому у всех хорошая функциональная подготовка. Отсюда и такие хорошие результаты этой весной. В тактическом плане тоже с каждым игроком всё отрабатывают на тренировках. Каждый понимает, куда должен бежать. Из-за этого, к примеру, мне несложно было отыграть матч в стартовом составе даже после долгого отсутствия на поле.

— Есть надежда, что после матча с «Динамо» получите больше шансов в основе в следующем сезоне? Многие ведь считают, что из-за потери места в составе вы готовитесь покинуть «Локомотив» в межсезонье.

— Ну это пусть люди считают, как хотят. Мое дело воспользоваться шансом, когда мне его предоставляют. Так что буду дальше максимально работать на тренировках, доказывать, что достоин места в стартовом составе, а при появлении на поле — оправдывать доверие.

— Разговаривали с руководством и главным тренером «Локомотива» на тему своего будущего?

— Нет, не разговаривал. Посмотрим, как всё будет. Я так понял, все разговоры будут после сезона, так что ничего не знаю.

— Как оцените для себя завершающийся сезон?

— Он получился скомканным. Я играл мало, но, когда выходил на поле, всегда отдавался, старался помочь команде.

— Какие основные вещи изменились в «Локо» после осенней смены руководства и прихода нынешнего тренерского штаба?

— Главное, что изменилось, — мы хорошо поработали на зимних сборах. Именно функционально. И также в дополнение очень хорошо тактически поработали. Вкупе это дает такие результаты.

«Дзюба похож на Игоря Денисова и Гжегоша Крыховяка»

— Когда осенью «Локо» был вблизи зоны вылета, казалось, что клуб неизбежно превзойдет худший результат в истории своих выступлений в чемпионате России — девятое место в сезоне-2012/13. Сейчас в случае победы в последнем туре над «Торпедо» вы закончите турнир на восьмой строчке. Для команды принципиально выступить лучше, чем во времена Ольги Смородской и Славена Билича?

— Мы каждый матч пытаемся выиграть и подняться как можно выше в таблице. Остается одна встреча. И мы намерены ее выиграть.

— Первая часть сезона — худший период в вашей карьере?

— Думаю, да. Очень много матчей мы проиграли. И хорошо, что выбрались из нижней части таблицы.

— На что может претендовать «Локо» в следующем сезоне, если будет таким же, как этой весной?

— Если будем продолжать в том же духе, то надеемся бороться за самые высокие места. Главное, идти от игры к игре и рассчитывать на победу в каждом матче.

— Какое впечатление от знакомства с Артемом Дзюбой и игры с ним в одной команде?

— Да мы и раньше были немного знакомы. Не лично, но по-футбольному. Виделись, пересекались. Он нам этой весной здорово помог. И в моральном плане, и в спортивном. Помог сплотить команду, а на поле здорово выступил — много забил, отдал передач, цеплялся за мячи.

— По лидерским качествам он схож с Игорем Денисовым, Гжегошем Крыховяком в период их выступлений за «Локо»?

— Да, вполне похожи все. Артем и настраивает хорошо команду, и помогает в ходе игры.

— Над вами шутил?

— Да, но что-то необидное. Даже не могу конкретно рассказать — это так не вспомнишь. Вообще, у нас собрался отличный коллектив. И зимой пришли качественные футболисты. Дзюба, Лантратов, Пиняев, Глушенков отлично нам помогли. Главное, теперь всё это сохранить и следующий сезон начать не так же, как этот. Тогда можем очень многого добиться.