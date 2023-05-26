Один плюс: рискует ли «Локомотив», продлив контракт с Дзюбой

«Локомотив» и Артем Дзюба договорились о продлении контракта до 2024 года. Соглашение подписано по схеме «1+1». Это вполне логичный ход, учитывая, как экс-капитан сборной России проводит вторую часть сезона РПЛ – 2022/23 — восемь голов и четыре результативные передачи в 11 матчах. Финансовая сторона сделки неизвестна, но ряд СМИ сообщили, что годовая зарплата форварда может достигать €1,5 млн. Главный же вопрос — осталась ли у Дзюбы мотивация продолжать в том же духе, что и весной этого года.

Рано списали

О подписании нового контракта между московским «Локомотивом» и Артемом Дзюбой стало известно 25 мая. «Новый контракт будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год», — сообщил клуб. Такое развитие событий было ожидаемым. Ведь всего за несколько месяцев Дзюба перевернул отношение к себе российской футбольной аудитории.

Воинство вечных хейтеров, конечно, на месте, но большинство умеренных скептиков, считавших, что Артему пора на пенсию или на заработки в третьесортный чемпионат, поменяли мнение. Сейчас очевидно, что в свои 34 года Дзюба по меркам РПЛ в полнейшем порядке. Второе место после Малкома по числу забитых мячей на весеннем отрезке (8) плюс четыре результативные передачи всего за девять матчей чемпионата — это круто даже по меркам праймового Дзюбы. Просто вдумайтесь — Артем в этом сезоне нанес 17 ударов по воротам, 11 раз попал в створ и забил восемь мячей.

Пока от подписания Дзюбы «Локомотив» получает одни дивиденды — на поле Артем делает результат, а в раздевалке сплачивает весьма юный коллектив, формируя здоровый баланс опыта и молодости.

— Мы изначально, когда подписали контракт, с ним всё проговорили, — рассказывал «Известиям» главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. — Думаю, для нас всё было понятно изначально. Артем своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок. Мы со своей стороны — и коллектив, и ребята — работаем вместе для достижения командного результата.

Агент игрока Леонид Гольдман также выразил удовлетворение тем, что в межсезонье его клиент оказался именно в «Локомотиве», хотя в какой-то момент рассматривал варианты с другими клубами, в частности «Пари Нижний Новгород» и «Торпедо».

— Мне кажется, результаты тоже говорят сами за себя: 12 полезных действий за 11 игр (с учетом двух в Кубке России. — «Известия»). Этот результат более чем отличный, — отметил в беседе с «Известиями» Леонид Гольдман. — Всё, что ни делается, — всё к лучшему. В очередной раз мы с Артемом в этом убедились. Это, наверное, главный принцип, которому стоит следовать и идти с ним по жизни. Самое главное, что Артем очень сильно мотивирован и рвется в бой. Еще и в этом сезоне не всё сказано, и, безусловно, в следующем. При определенных обстоятельствах еще через сезон также он останется в «Локомотиве». Большое спасибо руководству «железнодорожников» за конструктивный и быстрый диалог. Мы очень быстро нашли взаимопонимание.

Конкретная мотивация

Риски в связи с продлением Дзюбы всё же есть. Известно, что Артем показывает лучшую игру, когда заряжен, голоден и желает доказать что-то окружающим и себе в первую очередь. Таким он вернулся после провала в Турции, когда многие успели его списать в утиль. Сохранит ли он этот голод после продления контракта?

— Дзюбе нельзя давать долгосрочный контракт, — подчеркнул в беседе с «Известиями» экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров. — Дай ему таковой, даже больше года — возникнут проблемы. Дзюба тоже не машина, не робот. Всё равно, подписав контракт на два-три года, ты где-то успокаиваешься.

С бывшим игроком «Зенита» и «Спартака» сложно не согласиться — трудно поддерживать в себе тот же уровень мотивации, когда знаешь, что завтра и послезавтра в финансовом плане в жизни всё будет в порядке. Но, во-первых, контракт Дзюбе продлили по факту лишь на сезон. Во-вторых, Артем должен знать, что после первой же сухой серии на него обрушатся все те, кто только и ждет его промашки. А таких немало.

— Это хороший вариант как для футболиста, так и для клуба, — сказал «Известиям» бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин. — Дзюба показал, что может быть полезным и помочь команде. Сможет ли он провести целый сезон на достойном уровне? Думаю, да. Контракт «1+1» всегда подразумевает, что футболист замотивирован и находится в хорошей форме. А у Артема есть еще желание побить рекорды. Если не будет травм, он проведет хороший следующий сезон.

Мотивация у Дзюбы и правда сильная — доказывать, что он еще не один год может оставаться в списке лучших форвардов чемпионата, несмотря на цифры в паспорте. Этим летом Артему стукнет 35, но того же 1988 года рождения — Роберт Левандовски из «Барселоны», Душан Тадич из «Аякса» или Алексис Санчес из «Марселя». Понятно, уровень другой, но в нынешней РПЛ Дзюба вполне может еще играть и забивать в промышленных масштабах.

Доказать всем, что он может быть на гребне хоть до 40 лет, — это ли не мотивация для нападающего, который никак не может утолить свой футбольный голод?