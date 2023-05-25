Дзюба прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом»

Футболист Артем Дзюба поблагодарил руководство московского клуба «Локомотив» за новый контракт и пообещал, что постарается принести команде самые высокие места.

«Рад подписать новый контракт с «Локомотивом». Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места. Потому что других для меня не существует. Обещаю, еще пошумим!» — написал Дзюба в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) 25 мая.

«Локомотив» продлил контракт с Дзюбой ранее в этот день. Соглашение с нападающим рассчитано до конца следующего сезона. Как отметили в пресс-службе «железнодорожников», переговоры о новом контракте прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон.

Предыдущий контракт с 34-летним нападающим истекал летом 2023 года.

В текущем сезоне Дзюба провел за клуб 11 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

В конце апреля «Локомотив» одержал победу над подмосковным футбольным клубом «Химки» со счетом 5:1. В составе московского клуба забили полузащитник Антон Миранчук, нападающие Иван Игнатьев и Вильсон Изидор. Дзюба оформил дубль.