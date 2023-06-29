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В обнаруженном микроавтобусе главы ЧВК «Вагнер» нашли схрон с наличными деньгами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В обнаруженном накануне, 28 июня, микроавтобусе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге найден схрон с наличными деньгами.

По данным «Известий», валюта была упакована в сумки и пакеты, а также коробки из-под обуви.

Деньги изъяты, добавил источник.

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28 июня источник «Известий» сообщил о найденном микроавтобусе, принадлежавшем главе ЧВК «Вагнер». Он был обнаружен на стоянке отеля Санкт-Петербурга, которым также владеет глава военной компании, уточнил собеседник.

Ранее, 24 июня, в ходе обысков в офисе основателя ЧВК «Вагнер» на Зольной улице Санкт-Петербурга были обнаружены коробки с большой суммой наличных средств. Как позднее уточнил источник «Известий», в «Вагнер Центре» следователи обнаружили 12 млн рублей наличными, десятки компьютеров и ноутбуков, составные части противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и другое.

Обыски проводились после предпринятой попытки Пригожиным вооруженного мятежа 24 июня.

На фоне этого президент России Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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