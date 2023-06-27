Из «Вагнер Центра» в Петербурге изъяли награды участникам СВО и более 12 млн рублей

Из «Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге изъяли награды участникам СВО, дроны и более 12 млн рублей. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

24 июня в ходе обыска в «Вагнер Центр» следователи обнаружили 12 млн рублей наличными, десятки компьютеров и ноутбуков, составные части противотанковых управляемых ракет (ПТУР), компоненты системы взлома радиосвязи, миниробота, несколько коробок с дронами и джойстиками и очки дополненной реальности, уточнил источник.

Изъятие проводилось для осуществления следственной службой УФСБ по Петербургу и Ленобласти проверки в рамках возбужденного ранее уголовного дела.

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Позже, 26 июня, российский лидер в ходе обращения к россиянам поблагодарил всех тех, кто встал на пути у мятежников, а также выразил признательность Лукашенко, добавив при этом, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.