В Петербурге нашли еще один принадлежащий главе ЧВК «Вагнер» микроавтобус

В Санкт-Петербурге был найден еще один микроавтобус, принадлежащий главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом в среду, 28 июня, сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

Сотрудники силового ведомства вскрыли и опечатали микроавтобус Пригожина. Сам автомобиль был найден на стоянке отеля, которым также владеет глава военной компании, рассказал собеседник.

27 июня источник «Известий» рассказал, что во время обысков в «Вагнер Центре» на Зольной улице в Санкт-Петербурге, проходивших 24 июня, следователи обнаружили 12 млн рублей наличными, десятки компьютеров и ноутбуков, составные части противотанковых управляемых ракет (ПТУР), а также миниробота, очки дополненной реальности и некоторые другие вещи.

24 июня стало известно, что в офисе основателя ЧВК «Вагнер» были обнаружены коробки с большой суммой наличных средств. Сообщалось, что всего было найдено около 1 млрд рублей.

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Позже, 26 июня, российский лидер в ходе обращения к россиянам поблагодарил всех тех, кто встал на пути у мятежников, а также выразил признательность Лукашенко, добавив при этом, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.