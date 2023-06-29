Востоковед объяснил нежелание Израиля поставлять на Украину «Железный купол»

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в четверг, 29 июня, в беседе с «Известиями» рассказал, почему Израиль не желает передавать Украине систему противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome «Железный купол».

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal опубликовала интервью с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором он заявил, что его страна не предоставит «Железный купол» Украине из опасений, что система может попасть в руки Ирана. По его словам, в таком случае Тегеран сможет применить оружие против Израиля.

Долгов отметил, что ранее руководство Израиля планировало передать систему ПРО Украине, однако затем позиция страны изменилась.

«Ведь известно, что то вооружение, которое поступает с Запада украинскому режиму, какая-то его часть оказывается в руках радикальных группировок. В том числе тех, которые находятся на границе с Израилем и действуют против Израиля. Это факт уже подтвержденный, поэтому да, опасения Израиля вполне понятны и небезосновательны», — подчеркнул он.

Также востоковед добавил, что другой причиной является и то, что Израиль не желает ухудшать отношения с Россией.

«Естественно, что Россия будет против того, чтобы Израиль передавал какие-либо вооружения — оборонительные, наступательные — украинскому режиму <...> Позиция России наверняка была доведена до сведения израильского руководства», — заключил Долгов.

26 июня СМИ сообщили, что два американских сенатора — республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Ван Холлен — призвали Израиль позволить Вашингтону передать «Железный купол» Украине.

Ранее, 25 июня, посольство Украины в Израиле заявило, что израильские власти выбрали путь тесного сотрудничества с Россией, что вызывает сожаление украинской стороны. Там указали на ряд интервью израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в которых он заявлял, что его страна не будет передавать Киеву вооружение.

22 июня Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у израильских границ. Он указал на то, что Израиль обеспокоен тем, что системы вооружений, которые будут переданы Киеву, могут оказаться в Иране и использоваться против Тель-Авива.

19 июня минобороны Израиля опровергло сообщения ряда СМИ о передаче Киеву танков «Меркава».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.