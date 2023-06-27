В конгрессе США призвали Израиль разрешить передать Киеву ПРО Iron Dom

Два американских сенатора — республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Ван Холлен — призвали Израиль позволить Вашингтону передать тактическую систему противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол») Украине. Об этом 26 июня сообщила газета Haaretz.

Письмо американских политиков адресовано правительству Израиля, в нем уточняется, что в настоящее время у США есть две батареи Iron Dome, а Израиль не разрешает Вашингтону передать Украине как минимум одну из них.

Кроме того, в письме Грэм и его коллега-демократ подчеркивают, что они не требуют, чтобы Израиль передал Украине батареи «Железный купол», поскольку они «критичны для их собственной безопасности».

Сенаторы отмечают, что каждая батарея Iron Dome может защитить около 150 кв. км и спасти жизни украинцев.

Ранее, 25 июня, посольство Украины в Израиле заявило, что израильские власти выбрали путь тесного сотрудничества с Россией, что вызывает сожаление украинской стороны. Там указали на ряд интервью израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в которых он заявлял, что его страна не будет передавать Киеву вооружение.

22 июня Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у израильских границ. Он указал на то, что Израиль обеспокоен тем, что системы вооружений, которые будут переданы Киеву, могут оказаться в Иране и использоваться против Тель-Авива.

19 июня минобороны Израиля опровергло сообщения ряда СМИ о передаче Киеву танков «Меркава».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.