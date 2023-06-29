В переходе на Павелецкой площади Москвы мужчину ограбили на 160 тыс. рублей
В подземном переходе на Павелецкой площади в Москве ограбили мужчину. Об этом 29 июня рассказали в ГУ МВД России по столице.
По версии полиции, 28-летний мужчина выхватил из рук прохожего сумку, в которой находился смартфон. В дальнейшем злоумышленник с помощью устройства перевел 150 тыс. рублей с карты потерпевшего на банковский счет знакомого, который помог их обналичить.
Позднее грабитель продал украденный смартфон и распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. Общий ущерб составил 160 тыс. рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан столичной полицией. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 и ч. 3 ст. 158 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее, 29 мая, в Москве избили и ограбили мужчину, который пытался обменять валюту на 1,5 млн рублей. Злоумышленники назначили дату и место встречи на юго-востоке Москвы. Совершив ограбление, они уехали на машине.