Мужчину избили и ограбили во время обмена валюты на 1,5 млн рублей
В Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух преступников, которые избили и ограбили пытавшегося обменять валюту на 1,5 млн рублей мужчину. Об этом 28 мая сообщил источник «Известий».
По его словам, злоумышленники назначили дату и место встречи мужчине на юго-востоке Москвы для обмена валюты. Затем они избили мужчину, забрали 1,5 млн рублей и уехали на машине.
Полицейские разыскивают «Гелендваген» (Mercedes-Benz G-Class), также в розыск объявлены два преступника, личности которых предположительно установлены — это 28-летний Махти К. и 31-летний Рустем Э.
Ранее, 24 мая, в Санкт-Петербурге банда подростков ограбила мужчину и открыла стрельбу по прохожему, ставшему свидетелем преступления. Известно, что четверо подростков, угрожая пистолетом, отобрали телефон у прохожего.