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Мужчину избили и ограбили во время обмена валюты на 1,5 млн рублей
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Мужчину избили и ограбили во время обмена валюты на 1,5 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух преступников, которые избили и ограбили пытавшегося обменять валюту на 1,5 млн рублей мужчину. Об этом 28 мая сообщил источник «Известий».

По его словам, злоумышленники назначили дату и место встречи мужчине на юго-востоке Москвы для обмена валюты. Затем они избили мужчину, забрали 1,5 млн рублей и уехали на машине.

Полицейские разыскивают «Гелендваген» (Mercedes-Benz G-Class), также в розыск объявлены два преступника, личности которых предположительно установлены — это 28-летний Махти К. и 31-летний Рустем Э.

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Ранее, 24 мая, в Санкт-Петербурге банда подростков ограбила мужчину и открыла стрельбу по прохожему, ставшему свидетелем преступления. Известно, что четверо подростков, угрожая пистолетом, отобрали телефон у прохожего.

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