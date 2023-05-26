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Подростки открыли стрельбу и ограбили мужчину в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Санкт-Петербурге банда подростков ограбила мужчину и открыла стрельбу по прохожему, ставшему свидетелем преступления. Как сообщил источник «Известий», нападение произошло вечером 24 мая во дворе на улице Пионерстроя.

Известно, что четверо подростков, угрожая пистолетом, отобрали телефон у прохожего.

«Ставший свидетелем ограбления мужчина сделал им замечание, после чего один из школьников выстрелил в его сторону два раза из аэрозольного пистолета», — рассказал собеседник.

Далеко убежать компания не смогла. По горячим следам полиция задержала четверых участников преступления в возрасте от 13 до 18 лет. Среди них оказалась 13-летняя девочка и ученик интерната.

У одного подростка из группы был изъят аэрозольный пистолет «Пионер» и две стреляные гильзы. Трое несовершеннолетних были переданы родителям, с 18-летнего юноши взяли обязательство о явке.

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Ранее, 23 мая, сообщалось, что в Уфе на улице Мустая Карима похитили серебряный памятник клещу Валере. На записи с камер видеонаблюдения видно, что кражу совершили школьники. Памятник, выполненный из серебра 925-й пробы, простоял в городе 966 дней. Полиция проводит проверку.

13 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге подросток открыл стрельбу в школе в Калининском районе города. 16-летний школьник принес с собой пневматический пистолет. Стрелять он начал возле школы, после чего переместился в здание. Есть пострадавшие.

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