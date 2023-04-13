Подросток открыл стрельбу из пластмассового пистолета в школе в Санкт-Петербурге
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- Подросток открыл стрельбу из пластмассового пистолета в школе в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 13 апреля подросток стрелял из пластмассового пистолета пластмассовыми пульками в школе, сообщает источник «Известий».
Инцидент произошел в Калининском районе в школе №633 на проспекте Науки. В результате стрельбы пострадали четыре человека.
«Предварительно, все они — одноклассники шутера», — отметил собеседник.
Подросток стоит на учете.
«Детей увезли на освидетельствование, [у них] синяки от пулек», — добавил источник.
На месте происшествия сейчас работают следователи, полицейские, медики, сотрудники прокуратуры, соцзащиты.
В сообщении говорится о том, что 16-летний школьник принес с собой пневматический пистолет, стрелять он начал возле школы, после чего переместился в здание. Предварительно, есть пострадавшие. Сам подросток назвал содеянное шуткой.
На данный момент информация уточняется.
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