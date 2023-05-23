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В Уфе похитили серебряный памятник клещу Валере

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Фото: yandex.ru/maps
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В Уфе на улице Мустая Карима похитили серебряный памятник клещу Валере. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

Создатель скульптуры Олег Чегодаев удивлен, что клещ простоял так долго — 966 дней. Он обратил внимание на то, что памятник выполнен из серебра 925-й пробы, располагался в центре города и не охранялся.

«Мы настолько с ним свыклись, что теперь восстановим этот памятник. На мой взгляд, он стал одним из символов Уфы. Столько людей, сколько к нему приходило каждый день — жителей и гостей города, — это обязывает нас его восстановить», — сказал Чегодаев.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что кражу совершили школьники.

Сотрудник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан Тимур Хайбуллин сообщил, что в полицию заявление по данному факту не поступало. Проверка проводится по выявленной в Сети информации.

Памятник клещу Валере был установлен 29 сентября 2020 года. По словам Чегодаева, посыл скульптуры заключался в том, чтобы люди не боялись прививаться от энцефалита.

Ранее, 28 апреля, сообщалось о краже жилетки одного из лидеров группы «Король и Шут» Андрея Князева с выставки, посвященной коллективу. Выставка открылась в начале марта на «Винзаводе» в Москве. Позднее, 3 мая, подозреваемый в краже был задержан в столице.

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