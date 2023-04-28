Неизвестный украл жилетку Андрея Князева с выставки «Короля и Шута»

Неизвестный украл жилетку одного из лидеров группы «Король и Шут» Андрея Князева с московской выставки, посвященной музыкальному коллективу. Об этом 28 апреля сообщило агентство REGNUM.

Ограбление произошло на выставке «Панк-культура. Король и Шут» 27 апреля. В полицию обратился администратор выставочного зала. По его словам, пропажу ценного экспоната заметили около 21:00.

Сумма ущерба не установлена, на данный момент полиция проводит проверку.

Выставка «Панк-культура. Король и Шут» открылась в начале марта в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве. Она посвящена феномену панка и его истории в России. Среди экспонатов, посвященных культовой группе, афиши, черновики песен, рисунки и сценические костюмы.

Ранее, 3 марта, пресс-служба «Кинопоиска» сообщила, что сериал «Король и Шут» в день премьеры посмотрело свыше 410 тыс. подписчиков. По аудитории он обошел предыдущего рекордсмена «Лигу справедливости Зака Снайдера».