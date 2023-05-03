Задержан подозреваемый в краже жилетки с выставки «Короля и Шута»
В Москве задержан подозреваемый в краже жилетки одного из лидеров группы «Король и Шут» Андрея Князева с выставки, посвященной коллективу.
Как сообщает 3 мая ТАСС со ссылкой на слова собеседника из правоохранительных органах, в краже с выставки в арт-пространстве «Винзавод» подозревается ранее не судимый мужчина 1956 года рождения. Сумма ущерба от кражи пока не называется. Более подробной информации не приводится.
О краже жилетки Князева с московской выставки «Панк-культура. Король и Шут» стало известно 28 апреля. За день до сообщения экспонат пропал из выставочного зала.
Выставка «Панк-культура. Король и Шут» открылась в начале марта в Центре современного искусства «Винзавод» в столице. Она посвящена феномену панка и его истории в России. Среди экспонатов, посвященных культовой группе, — афиши, черновики песен, рисунки и сценические костюмы.