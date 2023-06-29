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Следствие попросило продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
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Следствие попросило продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина

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Фото: ТАСС/Михаил Кутузов
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Следователи ходатайствуют о продлении ареста обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову. Об этом сообщил 29 июня источник «Известий» в пресс-службе суда.

«Следствие просит продлить срок содержания под стражей до 6 октября», — рассказали там.

В отношении Пермякова возбуждено уголовное дело по п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку») и по ч. 4 ст. 222.1 («Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Ему грозит пожизненный срок.

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Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он находился в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, который был на пассажирском сиденье, погиб.

В тот же день был задержан Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Прилепина. Он рассказал о связях с сотрудниками спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.

26 мая Прилепин поделился в своих соцсетях, что перенес минимум четыре сложнейшие операции. Говоря о самочувствии, писатель отмечал, что чувствует себя бодро. В начале июня президент России Владимир Путин наградил писателя орденом Мужества.

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