Реклама
Прямой эфир
Общество
Следствие попросило продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Мир
В Джидде усилена безопасность у генконсульства РФ после стрельбы у консульства США
Мир
Более 550 фур скопилось на выезде из Белоруссии в ЕС
Авто
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Происшествия
В Нижнем Новгороде начался пожар на территории химического завода
Общество
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником
Происшествия
В Карачаево-Черкесии ликвидировано преступное сообщество расхитителей бюджета
Общество
В Госдуме обсудили запрет на продажу пива и сидра в общепите для ИП
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве вырос на 12%
Армия
До конца года в Тамбове появится военно-транспортный авиакластер
Экономика
Власти не станут переносить сроки запрета на продажу ветпрепаратов без российского сертификата
Мир
Казахстан изучит основание для экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. Кислицына
Мир
Посол РФ в Аргентине призвал мировое сообщество остановить атаки Киева на ЗАЭС
Сюжет:

Политолог указал на роль церкви в разрешении конфликтов современности

Денисов назвал позитивным сигналом планируемую встречу кардинала Дзуппи и патриарха Кирилла
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Планируемая встреча посланника папы римского по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве является позитивным сигналом. Об этом 29 июня «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Безусловно, это позитивный сигнал. На протяжении последних нескольких месяцев Ватикан в той или иной степени предпринимал ряд усилий, направленных на организацию диалога, переговорного процесса. И в этом отношении это продолжение этих шагов. В настоящий момент существует целый ряд уже планов и инициатив, связанных с урегулированием конфликта в Донбассе. Это одна из них», — сказал он.

Политолог отметил, что в ряде конфликтов современности церковь отыгрывает достаточно важную роль.

«Это могут быть в первую очередь гуманитарные измерения конфликтов. Я не уверен, что данная инициатива выйдет в итоге на политическую плоскость урегулирования, но как один из треков, как один из важных элементов переговорного процесса он безусловен и необходим», — заключил Денисов.

В гости к папе: украинский премьер отправится на аудиенцию в Ватикан
Папа Франциск примет Дениса Шмыгаля перед поездкой в Венгрию

Ранее в этот день стало известно, что кардинал Дзуппи обсудил с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым возможность переговоров без остановки боевых действий.

Также сообщалось, что Дзуппи и Ушаков обсудили гуманитарные вопросы, связанные с беженцами. По его словам, встреча прошла хорошо.

Дзуппи прибыл в российскую столицу 28 июня. Основная цель визита — «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения в актуальной трагической ситуации и путей для достижения справедливого мира».

6 июня состоялась встреча Дзуппи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время беседы с кардиналом заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к миру.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023