Политолог указал на роль церкви в разрешении конфликтов современности

Планируемая встреча посланника папы римского по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве является позитивным сигналом. Об этом 29 июня «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Безусловно, это позитивный сигнал. На протяжении последних нескольких месяцев Ватикан в той или иной степени предпринимал ряд усилий, направленных на организацию диалога, переговорного процесса. И в этом отношении это продолжение этих шагов. В настоящий момент существует целый ряд уже планов и инициатив, связанных с урегулированием конфликта в Донбассе. Это одна из них», — сказал он.

Политолог отметил, что в ряде конфликтов современности церковь отыгрывает достаточно важную роль.

«Это могут быть в первую очередь гуманитарные измерения конфликтов. Я не уверен, что данная инициатива выйдет в итоге на политическую плоскость урегулирования, но как один из треков, как один из важных элементов переговорного процесса он безусловен и необходим», — заключил Денисов.

Ранее в этот день стало известно, что кардинал Дзуппи обсудил с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым возможность переговоров без остановки боевых действий.

Также сообщалось, что Дзуппи и Ушаков обсудили гуманитарные вопросы, связанные с беженцами. По его словам, встреча прошла хорошо.

Дзуппи прибыл в российскую столицу 28 июня. Основная цель визита — «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения в актуальной трагической ситуации и путей для достижения справедливого мира».

6 июня состоялась встреча Дзуппи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время беседы с кардиналом заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к миру.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.