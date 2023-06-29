Евросоюз (ЕС) готовится предложить Украине «будущие обязательства в сфере безопасности». Об этом 29 июня сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа, который собираются опубликовать по итогам встречи лидеров блока.

В документе говорится, что ЕС и его члены готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства перед Украиной в сфере безопасности. Предполагается, что эти обязательства помогут стране обороняться в долгосрочной перспективе.

Издание сообщает, что документ разработала Франция. При этом Ирландия, Мальта и Австрия критично относятся к этому заявлению и хотят прояснить, какими именно будут обязательства.

При этом один из дипломатов ЕС заявил, что блок уже делает достаточно много для безопасности Украины. Он считает вкладом в безопасность страны финансовую поддержку Киева и поставки боеприпасов.

Ранее, 28 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Украиной. Он отметил, что в рамках встречи союзники согласуют многолетний пакет помощи стране.

В тот же день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно. Однако он назвал весомым аргументом опыт использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия против российской армии.

Также глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Украину пригласили на участие во встрече на полях саммита, а не на основную встречу НАТО в Вильнюсе.

За день до этого, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для приглашения Украины в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. Украинский лидер подчеркнул, что имеет полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к НАТО.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.