Захарова назвала США страной-банкротом из-за прогноза бюджетного управления конгресса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 29 июня, в своем Telegram-канале назвала США страной-банкротом.

Таким образом она прокомментировала заявление бюджетного управления конгресса о том, что к 2053 году госдолг США перед заемщиками достигнет 181% ВВП.

Ранее, 17 июня, издание The New York Post проинформировало о преодолении Вашингтоном очередного долгового рубежа. По последним данным, госдолг Соединенных Штатов составляет более $32 трлн.

3 июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США. Предполагается, что документ приостанавливает лимит государственного долга до 1 января 2025 года и увеличивает его с 2 января 2025 года.

В тот же день Байден заявил о предотвращении экономического краха в США благодаря достигнутой договоренности о повышении потолка госдолга.