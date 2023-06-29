Теннисистка Анна Калинская снялась с Уимблдона из-за травмы

Российская теннисистка Анна Калинская снялась с Уимблдона-2023 из-за травмы, о чем сообщили на официальном сайте турнира.

По данным турнирного списка участников, спортсменка покинула соревнования в связи с травмой левого подколенного сухожилия.

Анна Калинская занимает 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема был выход во второй круг Открытого чемпионата США в 2019, 2020 и 2022 годах.

Уимблдонский теннисный турнир пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема.

Ранее, 26 июня, стало известно, что на Уимблдоне не выступит теннисист Павел Котов. Согласно протоколу, он снялся с соревнований из-за проблем с визой.

3 июля 2022 года Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) на $750 тыс. и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета на $250 тыс. (AELTC) за отказ допускать российских и белорусских спортсменок до турниров.

20 апреля 2022 года организаторы Уимблдона отстранили россиян и белорусов от участия в турнире. В ответ WTA и ATP лишила его рейтинговых очков.