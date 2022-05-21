ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили участников Уимблдонского турнира (Уимблдон) возможности получать рейтинговые очки. Соответствующие заявления появились 20 мая на официальных сайтах ATP и WTA.

Теннисные ассоциации мотивируют свое решение дискриминацией русских и белорусских теннисистов, которые были отстранены от участия в Уимблдоне.

«Почти 50 лет назад WTA была основана на фундаментальном принципе, что все игроки имеют равные возможности соревноваться на основе заслуг и без дискриминации. WTA считает, что отдельные спортсмены, участвующие в отдельных видах спорта, не должны подвергаться наказанию или препятствовать участию в соревнованиях исключительно из-за их национальности или решений, принятых правительствами их стран», — говорится в заявлении WTA.

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«Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего тура. Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Это также противоречит нашему соглашению о рейтингах. В отсутствие изменения обстоятельств мы с большим сожалением и нежеланием не видим другого выхода, кроме как убрать рейтинговые очки ATP с Уимблдона на 2022 год» — сообщает ATP.

20 апреля организаторы Уимблдона официально сообщили о том, что не допустят до соревнований российских и белорусских теннисистов. Решение коснулось соревнований профессионального уровня для взрослых и юниоров.

Это решение организаторов турнира вызвало критику со стороны представителей спортивного сообщества. 21 апреля теннисист Новак Джокович раскритиковал решение руководства Уимблдона, охарактеризовав его как «сумасшедшее». 1 мая теннисист Рафаэль Надаль также поддержал спортсменов из России и Белоруссии, назвав решение организаторов турнира несправедливым.

20 апреля, комментируя недопуск российских спортсменов к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису, представитель Кремля Дмитрий Песков указал на недопустимость того, чтобы спортсмены стали «заложниками политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» в отношении России. По его мнению, от такого решения «пострадают сами соревнования».