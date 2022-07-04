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Организаторов Уимблдона оштрафовали на $1 млн за недопуск российских теннисисток
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Организаторов Уимблдона оштрафовали на $1 млн за недопуск российских теннисисток

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Фото: Global Look Press/Andreas Gora
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Организаторы Уимблдонского турнира оштрафованы в общей сложности на $1 млн за отказ допускать российских и белорусских спортсменок до турниров. Об этом 3 июля стало известно The Daily Mail.

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Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) на $750 тыс. и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета на еще $250 тыс. (AELTC).

Отмечается, что организации наказаны за отказ не пускать не на сам Уимблдон, а на другие турниры, которые они проводят. Речь идет о турнирах WTA в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме.

LTA и AELTC намерены оспорить штрафы при поддержке британского правительства, сообщает «Спорт-Экспресс».

«С февраля большинство спортивных организаций объединились против варварских действия [президента России Владимира] Путина на Украине. К сожалению, теннисные федерации не хотят подключаться. LTA и AELTC заслуживают почета за то, что делают Россию спортивным изгоем в текущих обстоятельствах», — заявила министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис.

20 апреля организаторы Уимблдона отстранили россиян и белорусов от участия в турнире. В ответ WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов лишила его рейтинговых очков.

Уимблдонский турнир, входящий в серию турниров Большого шлема, проходит в эти дни в Лондоне. Он завершится 10 июля.

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