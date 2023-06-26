Теннисист Котов не попадет на Уимблдон из-за проблем с визой
Российский теннисист Павел Котов не выступит на квалификационном турнире Уимблдона, который пройдет с 3 по 16 июля. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили на официальном сайте турнира Большого шлема.
Согласно протоколу, Котов снялся с соревнований из-за проблем с визой. Его место в турнирной сетке займет аргентинец Хуан Пабло Фикович.
Котов занимает 116 место в рейтинге ATP.
Ранее, 3 июля 2022 года, Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) на $750 тыс. и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета на $250 тыс. (AELTC) за отказ допускать российских и белорусских спортсменок до турниров.
Тогда 20 апреля 2022 года организаторы Уимблдона отстранили россиян и белорусов от участия в турнире. В ответ WTA и ATP лишила его рейтинговых очков.