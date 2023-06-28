Губернатор Ивановской области сообщил о гибели экипажа самолета Ил-22

При исполнении воинского долга 24 июня погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося в Ивановской области. Об этом 28 июня сообщили в Telegram-канале правительства Ивановской области.



Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Также он поручил оказать помощь их семьям.



«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, — с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям», — сказал Воскресенский.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что будет сделано всё, чтобы поддержать семьи погибших в результате вооруженного мятежа военнослужащих.

27 июня президент поблагодарил весь личный состав ВС России, сотрудников Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО за отвагу, доблесть и верность, проявленные во время попытки вооруженного мятежа.

24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.