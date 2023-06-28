Эксперт объяснила необходимость введения в РФ закона об искусственном интеллекте

В России необходимо ввести закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), и на это есть целый ряд причин. Об этом в разговоре с «Известиями» 28 июня заявила юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Софья Шарыпова.

Ранее в этот день замглавы Минцифры Александр Шойтов сообщил, что в России разрабатывается полноценный закон об искусственном интеллекте. Одно из направлений, по его словам, — это обезличивание данных.

«Закон, регулирующий ИИ, в России необходим, и необходим в целом ряде сфер. В данный момент сказать, какие именно законодательные инициативы предлагает Минцифры, опираясь на имеющиеся комментарии, сложно. Вероятно, министерство собирается регулировать обработку данных, в частности обезличивание. В этом контексте, на мой взгляд, очень важно установить регулирование обработки биометрии с помощью систем распознавания лиц», — заявила Шарыпова.

Она отметила, что данный вопрос урегулирован в законе об ИИ Евросоюза, согласно которому компании, которые используют ИИ для систем распознавания лиц, обязаны проходить проверки независимых экспертов. Также для них предусмотрены высокие штрафы за нарушение требований к обработке персональных данных.

По мнению Шарыповой, важно устанавливать подобное регулирование не только для бизнеса, но и для государственных учреждений, которые используют ИИ в сфере систем распознавания лиц.

«Если отойти от озвученных планов Минцифры, регулирование ИИ на уровне закона важно в контексте использования сгенерированных/преобразованных с помощью ИИ произведений. Помимо определения вопроса авторства, который остается краеугольным камнем, поскольку автором произведения по российскому праву может быть только человек, важно определить, может ли пользователь очередной нейросети использовать сгенерированные произведения не только для личных целей, в том числе коммерческих, но и для целей предоставления прав третьим лицам. Например, по лицензионным договорам», — добавила юрисконсульт.

Она отметила, что данные вопросы регулируются пользовательскими соглашениями каждой отдельной нейросети, однако отсутствует общий подход, что не позволяет пользователям широко использовать сгенерированный контент в бизнесе. По ее словам, контрагенты могут не воспринимать состоящее из нескольких абзацев пользовательское соглашение внизу страницы на сайте нейросети и требовать «официальной позиции государственных органов».

В свою очередь, юрист, преподаватель, образовательной платформ Moscow Digital School (входит в Ultimate Education), директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович отметила, что зарубежный опыт показывает тенденцию на регулирование ИИ. С одной стороны, для его развития, а с другой — контроля над ситуацией.

«Видимо, российский регулятор тоже решил пойти по этому пути. В российском правовом поле есть большое количество вопросов, которые нужно урегулировать в рамках ИИ: это и пределы применения (например, можно ли и в каких пределах применять в образовании при написании дипломных работ, научных статей). Кроме того, видимо, планируется решить вопрос с правами на результаты деятельности нейросетей: кому принадлежат тексты/картинки, сгенерированные ИИ? И как должны соблюдаться права авторов, в том числе на тексты/картинки, на которых ИИ обучается?» — добавила Орехович.

В заключение она отметила, что обезличивание данных, о которых сказал Шойтов, является краеугольным в регулировании ИИ и от решения его зависит дальнейший темп развития этой сферы.

15 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 о том, что искусственный интеллект вносит существенный вклад в мировую экономику. Это стимулирует Россию довести выгоду от ИИ до 1 трлн рублей к 2025 году.