Следователи организовали проверку по факту исчезновения мальчика в тайге

В Архаринском муниципальном округе проводится проверка по факту исчезновения 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Амурской области 27 июня.

«Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области зарегистрирован материал доследственной проверки», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Поиски мальчика ведутся. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. К месту поисков направлены следователи-криминалисты областного следственного управления с криминалистической техникой.

Ранее в этот день стало известно, что в тайге в Амурской области потерялся 10-летний мальчик, возвращавшийся с охоты с отцом и братом. Днем поиски усложнялись плохой погодой. Техника и МЧС не смогли проехать в чащу.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова сообщила «Известиям», что мальчика ищут и с рассветом на поиски отправится вездеход с полицией и МЧС. С момента пропажи ребенка отец ходит по тайге и самостоятельно ищет сына.