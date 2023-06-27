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В Росгвардии назвали причину необходимости танков и артиллерии
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В Росгвардии назвали причину необходимости танков и артиллерии

Грибакин: танки и артиллерия помогут Росгвардии эффективнее действовать в ходе спецоперации
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Танки и артиллерия на вооружении у Росгвардии помогут «более эффективно» действовать в ходе специальной военной операции на Украине и отвечать на новые враждебные вызовы. Об этом заявил 27 июня официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Также он отметил, что до начала 2000-х годов внутренние войска МВД, преемником которых и является Росгвардия, имели свои танковые части. Впоследствии из-за реформы войск они отказались от них.

Накануне глава ведомства Виктор Золотов, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, сказал, что Росгвардия намерена вводить в свои войска танки.

Золотов добавил, что этот вопрос обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вы фактически остановили гражданскую войну»
Владимир Путин поблагодарил военных и силовиков, пресекших попытку вооруженного мятежа

В этот день, 27 июня, Путин обратился к сотрудникам силовых ведомств на Соборной площади Кремля. Он отметил, что российские военные в трудный для страны час встали на пути смуты и фактически остановили гражданскую войну. Он поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил (ВС) России, силовиков и сотрудников спецслужб за отвагу, доблесть и верность.

В свою очередь, глава Росгвардии отметил, что силовые структуры во время попытки мятежа сработали великолепно.

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