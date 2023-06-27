Золотов высоко оценил работу силовых структур РФ во время мятежа

Глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе торжественной церемонии в Кремле 27 июня заявил, что силовые структуры во время попытки мятежа сработали великолепно.

Он отметил, что все силы Росгвардии во время событий были на подступах к Москве.

Золотов добавил, что силовики всегда готовятся к возможным провокациям в столице. Он заверил, что любые провокации будут отражены и подавлены.

Ранее в ходе обращения к сотрудникам силовых ведомств президент РФ Владимир Путин отметил, что российские военные в трудный для страны час встали на пути смуты и фактически остановили гражданскую войну.

Новость дополняется