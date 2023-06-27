Золотов сообщил о возможности получения танков Росгвардией

Росгвардия намерена вводить в свои войска танки. Об этом заявил глава ведомства Виктор Золотов, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Валентина Трушнина во вторник, 27 июня.

«У нас есть подразделения и артиллерии, и минометные, у нас есть и боевые вертолеты, <...> но у нас нет танков и дальнобойного тяжелого оружия <...>. Мы это (танки и дальнобойное оружие. — Ред.) будем уже вводить в войска, не поднимать [вопрос], а вводить. Вот сейчас будем пытаться, зависит от финансирования», — уточнил он.

Золотов добавил, что этот вопрос обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в этот день глава государства обратился к сотрудникам силовых ведомств на Соборной площади Кремля. Он отметил, что российские военные в трудный для страны час встали на пути смуты и фактически остановили гражданскую войну. Он поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил (ВС) России, силовиков и сотрудников спецслужб за отвагу, доблесть и верность.

В мероприятии также приняли участие Золотов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В свою очередь глава Росгвардии отметил, что силовые структуры во время попытки мятежа сработали великолепно. Он подчеркнул, что все силы ведомства во время событий были на подступах к Москве.