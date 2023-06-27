Лукашенко назвал главное условие для Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным предупредил, что нельзя допустить кровопролития. Об этом белорусский лидер сообщил 27 июня на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

Лукашенко подтвердил, что требовал от главы ЧВК «Вагнер» отсутствия жертв, особенно среди гражданского населения.

«Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю: «Евгений, никакого кровопролития. Как только ты нарочно (ненарочно) убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, — все, никаких с тобой переговоров не будет, и я с тобой разговаривать не буду», — цитирует белорусского лидера БелТА.

По его словам, Пригожин поклялся ему в том, что у ЧВК нет цели убивать гражданских людей и этого не будет.

В итоге после нескольких телефонных разговоров основатель ЧВК отказался от своих первоначальных требований. Позже стороны договорились об остановке движения колонны «Вагнера» на Москву.

Ранее во вторник Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже приехал в республику. Ему были предоставлены гарантии безопасности, как и обещал президент России Владимир Путин.

24 июня президент России на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».

В ходе своего обращения к россиянам 26 июня российский лидер поблагодарил сотрудников ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие.