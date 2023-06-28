Уж в город невтерпеж: в Москве наблюдается нашествие змей на жилые районы

С начала июня жители Москвы и Московской области обнаруживают змей в непривычных для них местах обитания. Больше всего нашествию змей подверглось поселение Московское в районе аэропорта Внуково. Пресмыкающиеся мигрируют из-за жары и засухи. В Москве на природе можно встретить два аборигенных вида змей — ужа и гадюку. При этом шансов наткнуться на гадюку значительно меньше, так как эти животные очень осторожны. Что делать при встрече со змеей и как оказать помощь при укусе — разбирались «Известия».

Гости пожаловали

Засуха и жара провоцируют пресмыкающихся на смену привычных мест обитания. Змеи предпочитают влажные места, поэтому встретить их можно возле подъездов, подвалов и в лужах. Кроме того, в знойный период уровень агрессии у пресмыкающихся заметно повышается.

Фото: Соцсети

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал «Известиям», что нашествие может быть связано с относительно теплой весной в этом году, из-за чего количество новых особей могло увеличиться. «Не стоит забывать, что город разрастается и заходит на территорию обитания змей, которым приходится адаптироваться к новым условиям и с каждым следующим поколением условия города им могут быть всё более комфортными и привычными», — объяснил Пинаев.

Места обитания

В конце апреля пресмыкающиеся обычно из зимней спячки. В Москве жители могут встретить два вида змей — ужа и гадюку, первый из которых не опасен для людей. В Подмосковье также могут водиться медянки, но и они безобидны для человека.

— Ужи и гадюки предпочитают быть поближе к воде, поэтому столкнуться с ними можно на берегу водоемов. При встрече с человеком уж, скорее всего, притворится мертвым, но иногда может укусить. О нападении змея предупредит заранее — начнет шипеть и извиваться, — отметила в беседе с «Известиями» врач-хирург лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

По словам эксперта, гадюкам нравятся тенистые и болотистые места. В лесу на них можно случайно натолкнуться в зарослях травы, а на дачном участке — в дровнике, между сложенными досками или кирпичами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Отличить ужа от гадюки несложно. Во-первых, у гадюк нет желтых пятен на голове. Во-вторых, чешуя на теле у гадюк расположена в зигзагообразном порядке, а у ужа — в шахматном. И в-третьих, у большинства ужей зрачки круглые, а у гадюк, как и у других ядовитых змей, они вертикальные , — рассказала эксперт.

Есть и еще одно отличие между этими видами: в открытой пасти гадюки легко заметить два крупных клыка на верхней челюсти, а вот у ужей они расположены далеко, поэтому незаметны.

Уж, гадюка и медянка занесены в Красную книгу Москвы, поэтому власти города проводят мероприятия для их сохранения. Для охраны популяции обыкновенного ужа существуют биотехнические процедуры по созданию зон покоя на берегах парковых водоемов, также обустраиваются места инкубации яиц и зимовки. Создание специальных туннельных переходов для мелких животных при строительстве автомобильных дорог, велодорожек в местах фактического обитания видов также способствует сохранению популяции. Кроме того, проводится регулярная просветительская деятельность среди населения, прежде всего среди школьников.

Меры против

Учитывая, что все три вида пресмыкающихся внесены в Красную книгу Москвы, их истребление недопустимо. Змеи играют важную роль в экосистеме, поскольку контролируют численность земноводных и мелких грызунов, а последние могут являться переносчиками инфекционных заболеваний.

Чтобы избежать встречи со змеей вблизи жилых домов, стоит позаботиться об устранении их излюбленных мест пребывания. Жилищным службам необходимо своевременно скашивать траву и ухаживать за прилегающими территориями — обычно змеи прячутся в высокой траве и скоплениях мусора.

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Если встреча со змеей всё же состоялась, то по возможности животное стоит обойти стороной и ни в коем случае не трогать. Змеи, как правило, не нападают первыми. Нельзя предпринимать какие-либо действия в сторону пресмыкающихся — бить палкой, атаковать и проявлять агрессию. При обнаружении змеи в своей квартире следует обратиться по Единому номеру службы спасения, нельзя предпринимать самостоятельные попытки избавится от змеи. До приезда спасателей желательно держать ее в поле зрения. Важно избегать резких движений, а отступая назад, делать это медленно и не поворачиваться к пресмыкающемуся спиной.

Укус и последствия

Из обитающих на территории Москвы и области видов наибольшую опасность для человека представляют гадюки. После укуса гадюки остаются следы — два прокола, после которых образуется отек. Он распространяется быстро, может быть довольно обширным и держаться несколько суток, у пострадавшего поднимается температура. Также укушенная конечность распухает, болит, и образуется большая гематома.

Глава Красного креста Павел Савчук рассказал «Известиям» о правилах оказания первой помощи при укусе змеи. Сначала необходимо определить вид укусившей змеи, если сделать это не удалось — укус следует рассматривать как ядовитый. Понять, был ли это действительно укус змеи, помогут болезненные ощущения на месте контакта, две точечные ранки, кровоизлияния и озноб. Среди прочих симптомов — тошнота, нарушения зрения и дыхания, мышечная слабость.

— Пострадавшему от укуса змеи можно и нужно оказать первую помощь, после чего в любом случае стоит как можно скорее доставить его в медицинское учреждение, — отметил эксперт.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Павел Савчук рекомендует сначала обеспечить неподвижность пострадавшего, что поможет замедлить распространение яда по организму. Дальше следует наложить тугую повязку на место укуса и заблокировать лимфоток, а сразу после этого можно вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

В министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали, что ни в коем случае нельзя отсасывать яд ртом, прижигать место укуса, промывать его раствором марганцовки, делать разрезы или употреблять алкоголь внутрь. Однако укушенному можно дать обезболивающее и препарат против аллергии.

Врач Зубова отмечает, что в большинстве случаев змеи не являются переносчиками инфекционных заболеваний. При этом если в рану от укуса попадут болезнетворные микроорганизмы, то может начаться воспаление, которое без лечения приведет к серьезным осложнениям, вплоть до язвы, гангрены или столбняка.

Пострадавший питомец

Нередки случаи, когда укусу подвергаются не люди, а домашние питомцы, наткнувшиеся на змею . Визуальные признаки и симптомы у животных схожи с человеческими — колотые раны от одной до шести штук, кровотечение и отек. Также у пострадавшей собаки или кошки могут возникнуть слабость, слюнотечение, рвота, в том числе с кровью, состояние оглушения, судороги, а в тяжелых случаях кровоизлияние и некроз тканей. Об этом «Известиям» рассказала ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анна Лазарева. Основное правило оказания первой помощи — не причинять дополнительный вред питомцу. Поэтому запрещается делать разрезы, высасывать яд из раны, накладывать жгут или повязку, прикладывать лед или горячие компрессы, вводить аспирин или транквилизаторы. По словам эксперта, главное своевременно доставить животное в клинику с отделением реанимации.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

— Первые восемь часов после укуса питомцу требуется наблюдение ветеринарного врача, чтобы предотвратить смертельно опасные осложнения — отек легких, ДВС-синдром, аритмию. Пациенту необходимо сдать лабораторные анализы — клинический и биохимический анализ крови, коагулограмму: по их результатам могут быть выявлены нарушения свертываемости крови, поражение почек, — заключила эксперт.