Дело спасения: обучение навыкам первой помощи хотят сделать всеобщим

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов предложил принять закон о первой медицинской помощи. С такой инициативой он выступил, вернувшись из зоны проведения специальной военной операции. Автор законопроекта предлагает закрепить основные стандарты первой помощи и создать условия для обучения всех граждан навыкам ее оказания. Необходим ли такой закон за пределами СВО и как это может быть реализовано — в материале «Известий».

Предложение из зоны СВО

В интервью ТАСС Дмитрий Хубезов заявил, что «на фоне обстрелов наших мирных территорий необходим закон о первой помощи, чтобы все понимали базовый объем первичных мер и их расширенный объем» .

По его словам, сейчас нет четких определений, что такое базовая медпомощь, а какие меры относятся к расширенной.

«Важно предусмотреть, что первую помощь должны уметь оказывать все , — заявил Хубезов. — Необходимо провести обучение, в том числе на базе школ и вузов, чтобы каждый умел остановить кровотечение или сделать сердечно-легочную реанимацию».

Дело спасения Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Он указал и на необходимость подготовки медицинского резерва. Также планируется записать серию видеолекций для гражданских и будущих военных хирургов на основе профессиональных моментов, с которыми Хубезову пришлось столкнуться в госпитале, где он работал хирургом во время пребывания в зоне СВО.

Сам Хубезов оказался недоступен для оперативного комментария по поводу инициативы.

Нужен ли закон

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова считает важным принятие закона о первой помощи, который предполагал бы обучение граждан.

— Но для того чтобы этот закон состоялся, нужно комплексно подойти к решению проблемы , — сказала она «Известиям». — С одной стороны, нужно разработать программы обучения населения навыкам оказания первой помощи. Определить состояния, при которых нужно оказывать первую помощь. Определить навыки, которыми должно владеть население. Разработать методические материалы по оказанию первой помощи: фильмы, лекции, вебинары, утвердить их и пропустить через редакционный совет, который одобрит эти решения. Понять, как будут принимать экзамен.

По ее словам, для обучения навыкам первой помощи можно использовать симуляторы — куклы, на которых можно тренироваться. В стране уже появились в том числе симуляторы с программно-аппаратным комплексом, который сам может определить, правильно ли экзаменуемый останавливает кровотечение или нет. Их использование значительно упростит задачу разгрузить преподавателей, которые должны принимать такие экзамены.

Дело спасения Фото: РИА Новости/пресс-служба МЧС РФ

— Идея правильная, реализовывать ее надо, но подойдя к этому исключительно серьезно, — говорит Улумбекова. — В школах этим можно было бы заниматься в старших классах — примерно после того, как ребенок получит первый паспорт. Кроме того, принимать экзамены могли бы на крупных предприятиях и в муниципальных центрах.

По ее словам, граждан можно было бы обучать навыкам оказания первой помощи при инфаркте, кровотечении, остановке сердца, остановке дыхания, при травме позвоночника, в ситуациях, когда человек подавился, и т.д. Важно научить не только тому, что можно предпринять, но и тому, чего нельзя делать категорически.

Опрошенные «Известиями» врачи в целом очень положительно восприняли инициативу. Так, акушерка Полина Жиляева считает это важнейшей задачей, которая позволит сохранить множество жизней. Число людей, погибающих от неоказания первой помощи, сравнимо с числом умерших от онкологических заболеваний, говорит она .

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов также считает хорошей идеей обучение всех граждан навыкам оказания первой помощи.

Дело спасения Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Такая практика существовала раньше — сотрудники всех предприятий обязательно проходили курсы по оказанию первой медицинской помощи, — заметил он в беседе с «Известиями».

Что говорит закон о первой помощи сейчас

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Александр Малахов замечает, что в Федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» есть понятие первичной и скорой медицинской помощи, а вот понятия «базовой медицинской помощи» нет.

Член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов подчеркивает, что первая помощь и базовая помощь — это не тождественные понятия.

— Первая помощь — комплекс неотложных действий, базовая — минимальный объем действий, мероприятий и гарантий, достаточных для разрешения конкретной ситуации, — сказал он «Известиям». — Определение первой помощи содержится в ст. 31 закона 323-ФЗ, а перечень мероприятий определяется подзаконными нормативными актами. Установление же всеобщей обязанности по оказанию первой помощи вряд ли целесообразно.

Инициативу можно учесть в программах среднего и среднеспециального образования, но не нужно обязывать всех граждан обучаться навыкам первой помощи, считает Иноядов.

Дело спасения Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Акушер-гинеколог, репродуктолог Екатерина Белик отмечает, что кроме медицинских работников первую помощь обязаны оказывать военные, полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС. Также могут оказать первую помощь сами пострадавшие (это называется самопомощь) или находящиеся вблизи лица (взаимопомощь).

— Существует перечень состояний, при которых оказывается первая помощь: отсутствие сознания, остановка дыхания, наружные кровотечения, инородные тела верхних дыхательных путей, различные травмы, ожоги, тепловой и солнечный удар, отморожения, отравления, — сказала она «Известиям».

По ее мнению, закон о базовой медицинской помощи лучше оформлять в виде стандарта. Это поможет разграничить, в каких случаях гражданин несет ответственность при неоказании или неправильном оказании медицинской помощи, а в каких — нет.

Главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Леонид Дежурный заявил, что есть много категорий граждан, которые обязаны оказывать только «базовый» объем первой помощи по закону или специальному правилу.

— А для таких категорий, как спасатели, военнослужащие, пожарные, судебные приставы, сотрудники МВД и др., целесообразно утвердить расширенный объем оказываемой первой помощи, — сказал он «Известиям». — Мы очень ждем принятия поправок в законодательство, которые позволят это сделать.

Учат ли этим навыкам россиян

Екатерина Белик считает, что в школах и вузах почти никак не уделяется внимание вопросу базовой первой помощи. Существует лишь ограниченная группа лиц, которые имеют необходимые знания и умения в силу своих профессиональных обязанностей. А Ян Власов указывает, что качество обучения даже в высших медицинских учреждениях в целом снизилось — больше внимания уделяется теории, снижается количество часов, выделяемых для клинической практики.

Эксперт медицинского факультета университета «Синергия» кандидат медицинских наук Евгений Машковский заметил, что навыки оказания первой помощи преподаются на некоторых предметах в рамках школьной программы, но чаще всего — формально, в теоретическом формате, или однократно.

Дело спасения Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

— А эти навыки следует обновлять как минимум раз в полгода, потому что люди оказывают первую помощь далеко не каждый день и теряют сноровку, — сказал он «Известиям». — Вместо одного подробного курса, который школьники проходят в течение учебного года, а потом благополучно забывают, лучше раз в полгода проводить для ребят короткий практический интенсив для освежения навыков наложения повязок, оказания помощи при удушье, сердечно-легочной реанимации и т.д.

Для студентов и людей старшего поколения такие мастер-классы вообще не проводятся: ни в вузах, ни в организациях, ни на производствах, уточняет Машковский. По его мнению, можно было бы установить обязательное ежегодное посещение мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи, в том числе в организациях.

— Даже если допустить, что часть организаций и учебных заведений будет относиться к этим обязательствам формально, то всё равно будет большой процент тех, кто получит эти навыки , что-то вспомнит, чему-то научится, — считает он. — Число людей, умеющих грамотно оказывать первую помощь, будет постепенно расти и сформируется в некотором роде общенародный иммунитет к чрезвычайным ситуациям.

Леонид Дежурный отмечает, что Федеральными государственными образовательными стандартами обучение оказанию первой помощи предусмотрено, но изучается в большинстве школ и вузов по остаточному принципу.

— Сейчас, к сожалению, нет эффективной системы подготовки преподавателей первой помощи, которых бы обучали по унифицированной программе, — добавил он.

Леонид Дежурный также указал, что мало внимания отводится отработке практических навыков первой помощи, да и сама система знаний «требует существенного совершенствования», чтобы унифицировать подготовку преподавателей и учащихся. По его словам, такая программа Минздравом разработана, но требует широкого внедрения для использования повсеместно.