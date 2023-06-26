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Эколог объяснил причины нашествия змей в Москве

Эколог Пинаев: нашествие змей в Москве может быть вызвано теплой весной в регионе
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Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный
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Так называемое нашествие змей в Москве и Московской области может быть обусловлено несколькими причинами. О них «Известиям» 26 июня рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Ранее в этот день в соцсетях начали появляться сообщения о том с начала июня на территории Москвы и области участились случаи обнаружения змей местными жителями. Отмечалось, что наиболее острая ситуация наблюдается в поселении Московский, недалеко от аэропорта Внуково.

По словам Пинаева, это в частности, может быть связано с относительно теплой весной в этом году, из-за чего количество вылупившихся и подросших змей могло увеличиться. Кроме того, как отмети эколог, в городе всегда теплей, чем за городом, а змеи любят погреться на солнце и места, которые быстро нагреваются. Вдобавок к этому, в городе у змей меньше естественных врагов (например, ежей).

«Не стоит забывать, что город разрастается и заходит на территорию обитания змей (в нашем случае это уж обыкновенный, медянка, гадюка), которым приходится адаптироваться к новых условиям и с каждым следующим поколением условия города им могут быть всё более комфортными и привычными», — добавил Пинаев.

В свою очередь, заместитель директора Института экологии РУДН Ирина Головачева, в Москве и Московской области к ядовитым змеям относится только гадюка, но раньше они встречались только в лесопарках и не выходили в город.

«Уж обыкновенный может быть опасен только в брачный период — самцы становятся агрессивными, и у них появляется яд. В остальное время змеи безвредны, если к ним не лезть. Нападают, только когда человек слишком близко к ним приближается и не обращает внимание на предупреждения, что чаще происходит по неосторожности», — отметила эколог.

По ее мнению, не факт, что ситуация с нашествием змей повторится в следующем году — такой скачок в популяции может быть естественным циклом и далее идти на спад.

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В мае прошлого года руководитель школы безопасности WST Сергей Ковалев сообщил, что после укуса гадюки необходимо обеспечить неподвижность конечности и как можно скорее доставить пострадавшего к врачу. Он посоветовал промыть место укуса с мылом, обеспечить пострадавшему покой и доставить к врачу. В лечебном учреждении пациенту введут сыворотку против яда и назначат симптоматическое лечение.

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