Спасатель назвал алгоритм действий при укусе гадюки

После укуса гадюки необходимо обеспечить неподвижность конечности и как можно скорее доставить пострадавшего к врачу. Об этом 8 мая рассказал спасатель международного класса, руководитель Школы безопасности WST Сергей Ковалев.

«При оказании первой помощи при укусе змеи не надо отсасывать яд, разрезать рану, прижигать ее или насыпать в нее кристаллы марганцовки», — отметил специалист.

Необходимо промыть место укуса с мылом, обеспечить пострадавшему покой и доставить к врачу. В лечебном учреждении пациенту введут сыворотку против яда и назначат симптоматическое лечение.

«Обычно у пострадавших не возникает вопроса, обращаться ли после укуса за медицинской помощью, так как укус сильно болит, а через несколько часов место укуса, а часто и вся конечность сильно отекает и синеет», — цитирует Ковалева «Газета.Ru».

По словам спасателя, при укусе змеи не всегда впрыскивают яд, предпочитая не тратить его на оборону. Также он обратил внимание, что яд гадюки опасен в основном для аллергиков и детей с маленькой массой тела.

28 апреля ветеринарный врач-герпетолог Ян Ермолов рассказал, что при укусе ядовитой змеи первое, что советуют сделать, — отсосать яд из раны. Однако если случайно его проглотить, то с человеком ничего не случится. Яд опасен, когда попадает в центральный кровоток, подчеркнул специалист.

До приезда врачей специалист порекомендовал принять но-шпу. Это позволит избежать болевых спазмов. Разрезать или прижигать рану при укусе не следует.

В центральном регионе России змеи уже отошли от зимнего сна. Встретив гадюку, не нужно паниковать, убегать или пытаться ее прогнать и совершать любые резкие движения. Следует подождать, пока змея сама отползет, рекомендуют эксперты.