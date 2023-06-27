Ракета «Союз-2.1б» с метеоспутником «Метеор-М» стартовала с Восточного

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-3 и 42 космическими аппаратами российского и иностранного производства стартовала во вторник, 27 июня, с космодрома Восточный.

Ожидается, что через девять с половиной минут после старта головной блок отделится от третьей ступени ракеты.

Путем включений двигательной установки «Фрегата» сформируются орбиты для отделения космических аппаратов «Метеор-М» № 2-2, NSLSat-1, Lucky-7, «Сократ», «ВДНХ-80», «АмурСат» и других.

После завершения программы выведения разгонный блок переведут на траекторию входа в атмосферу для последующего затопления в акватории Тихого океана.

Спутник «Метеор-М» №2-3 выполнит задачи по изучению природных ресурсов Земли, контролю гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных. Он имеет бортовой радиолокационный комплекс на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизическую аппаратуру. Это позволит обеспечить всепогодный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров. Кроме того, на нем установлена аппаратура системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

Также в качестве попутной нагрузки на орбиту выведут еще 32 спутника. Три из них — российские научно-образовательные спутники. Остальные принадлежат заказчикам из Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Израиля, Швеции, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии. Иностранные аппараты запускаются по контрактам АО «Главкосмос» и АО «Главкосмос пусковые услуги».

Открыто в космос: колонизировать Луну поможет робот-кентавр Как с помощью новой разработки будут строить базу на спутнике Земли

12 апреля президент России Владимир Путин одобрил создание Российской орбитальной станции (РОС).

В этот же день Путин отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Президент также рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что эксплуатация российского сегмента Международной космической станции (МКС) продлена правительством на пять лет — до 2028 года. В этой связи Россия нуждается в создании собственной орбитальной станции. По его словам, у корпорации уже есть представление о ее характеристиках, внешнем виде, а в этом году уже будет готов эскизный проект. Создание РОС позволит ученым осуществлять необходимые задачи на Луне. Более того, будет сделан шаг к изучению дальнего космоса.

В свою очередь, главный конструктор РОС Владимир Кожевников заявил, что работы по созданию станции планируется начать уже в следующем году.